Судя по всему, Баку затевает какую-то игру, политический размен теми самыми диверсантами из Армении, которых требуют вернуть, называя их «военнопленными». Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении членов вооруженных формирований Армении, совершивших террористические акты, диверсии и задержанных в результате антитеррористической операции 13 декабря 2020 года. Об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб Генпрокуратуры и СГБ.

В ходе расследования выяснилось, что группа граждан Армении незаконно приобрела огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства и сформировала вооруженные формирования, не предусмотренные законом.

26-27 ноября 2020 года члены этих формирований незаконно пересекли государственную границу Азербайджана организованной группой, заняв лесные и другие позиции в северо-западной части поселка Гадрут. Они совершили вооруженные нападения на частных лиц, совершили акции с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения, убийства людей, совершали взрывы, поджоги и другие террористические акты, с целью оказания влияния на процесс принятия решений властями Азербайджана и международными организациями.

Члены незаконного вооруженного формирования Авакян Грач Арзуманович, Серобян Гегам Самвелович и другие, в общей сложности 14 обвиняемых, обвинены по статьям 214.2.1, 214.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана (терроризм организованной группой или преступным сообществом), (с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение боеприпасов, взрывчатых веществ организованной группой); 279.2 (нападения на предприятия, ведомства, организации вооруженной группой) и 318.2 (незаконное пересечение границы организованной группой).

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения.

Это всё хорошо, но интересно, почему именно 14 человек? Возможно, Баку готов идти навстречу требованиям об освобождении этих «военнопленных», но не полностью: как бы, ни вашим – ни нашим. То есть, не исключено, что именно среди этих 14-ти есть и те, кто виновен в гибели нескольких граждан Азербайджана, и их Баку отпускать не намерен.

Но что с остальными? Если это, как говорится в сообщении пресс-служб, даже не военнослужащие армии Армении, а некая самодеятельная группа, то их деятельность квалифицируется как участие в незаконных вооруженных формированиях. Однако, если от призыва в армию многие молодые люди уклониться не в состоянии под страхом тюремного срока, то этих-то никто не неволил. Ни Минобороны Армении, ни верховный главнокомандующий Пашинян. Если всё обстоит так, то получается, что их тоже можно вполне справедливо приговорить за эти поступки, даже если они никого не убивали. Потому что они добровольно и осознанно пошли на террористические действия после того, как их страна подписала документ о прекращении войны. Вопрос – как поступит с ними Баку? Просто отпустит по требованию Армении и ряда стран Запада? Или постарается получить что-то взамен освобождения этих людей?

Своими комментариями на эту тему поделился с # политолог, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофиг Аббасов:

— Баку отпускать преступников, нарушителей государственной границы, террористов по требованию Армении или же какой-то третьей страны не будет. Потому что эти люди в поствоенное время совершали тяжелые правонарушения, угрожали жизни и безопасности мирных граждан и военнослужащих Азербайджана. Они должны ответить за это, понести наказание.

Мы видим, что наши правоохранительные органы, судебные, прокурорские, надзорные инстанции полностью сейчас сконцентрированы на том, чтобы расследовать все преступления этих армянских боевиков на территории АР.

Это очень серьезный сигнал и для Еревана, и для третьих стран, которые пытаются заступиться за армянских преступников. Именно преступников, потому что люди, которые уже после 10 ноября вошли на территорию Азербайджана, это никакие не военнопленные, а опасные элементы, пытавшиеся вновь дестабилизировать обстановку, и нанести ущерб Азербайджану. Этим людям пощады не будет.

В данном случае, безусловно, этот момент нашей действительности может сыграть какую-то позитивную роль не для нас, а для армянской стороны. Видя, как Ереван пытается сейчас извлечь дивиденды из истории с военнопленными, из истории людей, которые оказались с какими-то особыми заданиями на территории АР, Баку должен учитывать всё это и не поддаваться никакому давлению, провокациям, фейковым вбросам, которые делаются осознанно с армянской стороны, со стороны западной прессы. Надо продолжать делать свое дело, как того требует международное законодательство и законы нашей республики.

В случае, если Армения продемонстрирует некое подобие доброй воли, может эта ситуация и изменится. Но одновременно требовать и просить каких-то послаблений, поблажек – это и неразумно и нерационально.

Ереван должен продемонстрировать добрую волю. Если после выборов появится какое-то изменение в умонастроениях армянских политиков, если они перестанут выплескивать без надобности свою желчь, тогда официальный Баку может пойти им навстречу, смягчить наказание тем, кто пойман с поличным, и может быть таким образом станет прокладываться дорога к диалогу. Потому что вопросы приграничья, делимитации, демаркации требуют спокойной обстановки. Надо слышать друг друга. А попытки Армении говорить с Азербайджаном с позиции силы ни к чему не приведут.