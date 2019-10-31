Кто на новенького?

В следующем году в самопровозглашенной «НКР» намечены выборы «президента». Причем задолго до начала избирательной кампании есть повод говорить, что, скорее всего, состязаться между собой будут представители старой власти – карабахского клана, и сторонники новой правящей команды в Ереване.

Известны даже имена предполагаемых фаворитов.

Политическая система непризнанной республики завязана на Ереван, и в период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна (выходцев из Карабаха, активных участников карабахской войны) эта проблема не вызывала никаких вопросов, однако после событий «бархатной революции» сепаратисты начали проявлять беспокойство.

Действующий глава «НКР» Бако Саакян, ставленник тандема Кочарян-Саргсян, не будет участвовать в предстоящих выборах. Эксперты отмечают, что встать у руля оккупационного режима может бывший премьер-министр самопровозглашенной республики, а ныне советник Саакяна по особым поручениям, экономист Араик Арутюнян, родившийся в Степанакерте (Ханкенди). Арутюнян – банкир и финансист клана, незаменимый управляющий, который ведает всей его хозяйственно-материальной частью. За его плечами организаторская работа по обеспечению и проведению практически всех круглых столов и встреч между сепаратистами и их инвесторами. Именно на нем лежит обязанность привлекать финансовые средства для поддержания жизнедеятельности режима. Арутюнян знаком со многими известными армянскими меценатами из-за рубежа.

И главы практических всех сельских общин в Нагорном Карабахе обязаны своими назначениями лично ему. Большинство чиновников тоже были назначены по его рекомендациям, а их отпрыски благополучно трудоустроены. И его горячо поддерживает Бако Саакян.

Однако у Арутюняна нет программы реформ. Есть лишь сформированный Бако Саакяном коллектив служащих, который будет передан Арутюняну по наследству. Если Арутюнян станет главной «НКР», то смена власти будет носить не более чем церемониальный характер.

Второй кандидат на пост главы самопровозглашенной республики – «министр иностранных дел» оккупационного режима Масис Маилян. Его называют реформатором по духу, талантливым политиком и считают фаворитом прогрессивных армянских политиков, а также соратников премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который откровенно симпатизирует Маиляну.

Он проходил стажировку в дипломатической академии в Вене. По возвращении в оккупированный Карабах занимался созданием в глазах мировой общественности благоприятного представления об оккупационном режиме. Маилян сообщал о ситуации в Карабахе без упоминания о каких-либо порочащих репутацию режима фрагментах периода войны и послевоенной оккупации, в том числе отрицал факты совершения военных преступлений со стороны сепаратистов. Многие думают, что он сможет заявить о самопровозглашенном режиме как о равноправном участнике переговоров по карабахскому урегулированию.

Еще одним, неожиданным кандидатом на пост главы непризнанной республики может стать экс-министр обороны оккупационного режима Самвел Бабаян, имеющий репутацию бандита и уголовника. Бабаян — символ послевоенного Карабаха, в котором комфортно обосновался карабахский клан. Кадровый военный, прошедший службу в ГДР, активный участник карабахской войны и создатель вооруженных сил «НКР» был крайне полезен для оккупационных властей. В свое время Бабаян был влиятельной фигурой: мог запросто назначить своего брата министром, а потом помочь ему выиграть выборы и стать мэром Степанакерта или делегировать в парламент Армении своих людей. Но затем все изменилось. Сегодня нельзя сказать, что Бабаяна поддерживает карабахская «элита», скорее, он маргинал. Еревану генерал малоинтересен, однако может оказаться полезным, поскольку знает внутреннюю кухню карабахского клана. При этом без поддержки из Еревана Бабаян обречен на фиаско на выборах.

Четвертый возможный кандидат – тоже «герой» — бывший секретарь Совбеза «НКР» Виталий Баласанян. Он родился в Аскеране, участник войны на стороне сепаратистов. Баласанян своей политической карьерой во многом обязан поддержке дашнаков, благодаря которой избирался в структуры управления по партийным спискам «Дашнакцутюн».

Баласанян входит в «элиту» клана, и с недавнего времени критикует премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лучшая защита – нападение, и Виталий Баласанян перед выборами стремится объединить вокруг себя всех сторонников Саргсяна и противников Пашиняна.

Надо понимать, что каждый из четырех кандидатов по-своему выполнил обязательное условие, при котором может быть допущен к выборам, а именно принял активное участие в деле легитимизации оккупации земель Азербайджана. Но чьи резоны будут учтены больше при назначении нового лидера сепаратистов, сейчас сказать трудно. При надлежащем желании и давлении Москвы им опять может стать один из представителей старого, карабахского клана. И в принципе это в интересах Кремля – чтобы иметь дополнительный раздражитель против не очень приятного ему Пашиняна.