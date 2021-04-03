«Кто-то препятствует тому, чтобы в стране была нормальная судебно-правовая система»

Исполняется ровно два года с того дня, как Президент страны Ильхам Алиев утвердил 3 апреля 2019 года указ под номером 604 об углублении реформ в судебно-правовой системе.

«Не буду вникать в подробности значения этого указа для граждан, общества, в особенности же экономики, поскольку все мы понимаем, насколько важен высокий уровень судебно-правовой системы, тем более, что об этом неоднократно говорилось», — сказал # юрист и финансист, автор книги «Банковское право Азербайджана» Акрам Гасанов. – В принципе, большинство поручений и указов в той или иной мере были выполнены, но есть и те, что остались без исполнения».

Эксперт обратил внимание на оставшийся без исполнения пункт 7.5.2, где глава государства поручил Министерству юстиции «принять меры с целью создания соответствующих функциональных возможностей для проведения на основе различных критериев эффективного поиска по решениям судов, опубликованных в информационной системе электронный суд».

Речь идет о создании поисковой системы по судебным решениям. Чтобы найти что-то конкретное, нужно ввести поисковый запрос. Дальше система ищет документы и все судебные решения по ключевым фразам. Во время этого поисковик генерирует страницу с результатами поиска, в системе можно изменить критерии поиска, т.е. это могут быть только решения определенного суда, верховного, апелляционного, конституционного. Особенность доступа к сведениям о делах и судебных решениях заключается в возможности проанализировать информацию в разрезе всей страны с использованием инструментов гибкого поиска, детализации по судам, производствам, инстанциям и другим критериям.

Причин, почему важна эта система, множество, говорит Гасанов, отмечая три главных момента. Во-первых, она способствует формированию единой судебной практики. В соответствии с частью 1 ст. 25 Конституции АР все равны перед законом и судом – это в том числе означает, что суды обязаны рассматривать аналогичные дела единообразным образом. Но, к сожалению, во многих случаях у нас это не так, а самое плохое – такие факты покрыты мраком неизвестности или же о них становится известно слишком поздно, когда решение уже вступило в силу. И вдруг выясняется, что были какие-то другие решения и там рассматривалось иначе, но дело уже сделано.

«Т.е. имея под рукой этот поисковый инструмент, каждый может изучить судебную практику и потребовать у судьи принятия соответствующего ей решения. Если даже судья этого не сделает, чего исключать нельзя – возможно, судебная практика была неправильной и судья откажется ей следовать — Верховный, либо Конституционный суд хотя бы сформирует по этому делу единую позицию. Решит, что до этого практика была неправильна, а вот этот судья принял верное решение. Или же наоборот, Верховный либо Конституционный суды могут посчитать, что практика была верной и судья поступил неправильно. И после этого ни один судья не посмеет эту практику нарушить, либо же если решение какого-либо судьи эти инстанции посчитают правильным, все судьи будут ей следовать», — в итоге, уверен юрист, резко возрастет уровень предсказуемости судебных решений. А это очень важно для граждан и бизнеса, поскольку повысится чувство уверенности, следом же в стране улучшится инвестиционная и деловая среда, понизится уровень коррупции в судах, поскольку суды будут поставлены в узкие рамки и не смогут больше злоупотреблять.

Во-вторых, заметил собеседник, резко понизится нагрузка на судей: «Ведь известно, что сегодня у судей очень много дел и они просто не успевают оценить дело, подготовить подробное грамотное решение. И это, естественно, влияет на качество решений. Если же учесть, что в стране очень низкий уровень правового образования, нет нормальных учебников и фактически отсутствует юридическая наука, судьи не могут нормально обосновать свои решения. Скажем, в развитых странах судьи в том числе ссылаются на научные труды, у нас же нет такой возможности, поскольку нет научных трудов. Если же заработает поисковая система, судьи начнут искать при рассмотрении похожие дела по статьям. Естественно, им будет легче готовить свои решения. Это также повлияет на развитие правовой науки, поскольку наука развивается на основе изучения практики. А с повышением уровня науки соответственно повысится и уровень юридического образования тоже».

И, наконец, третий немаловажный момент заключается в повышении уровня специализации адвокатов с появлением такого поискового инструмента, продолжил Гасанов: «Сегодня в Азербайджане большинство адвокатов занимаются разными делами, зачастую очень далекими друг от друга. Как правило, отсутствует специализация, потому что юристы изучают только законы, не имея понятия о практике. И если старые опытные специалисты имеют какое-то понятие о практике, молодые лишены этого и берутся практически за все. Поисковая система позволит адвокатам вне зависимости от возраста изучать судебную практику по конкретным сферам, и это естественно, потребует уйму времени. Они не могут одновременно изучать практику по многим правовым сферам, отраслям, что в целом приведет к специализации. И каждый юрист будет знать очень хорошо максимум несколько сфер. У молодежи в этом плане будет больше шансов овладеть различными сферами, поскольку у них больше энергии, чем у пожилых. А значит, в довесок ко всему прочему, открывается путь для молодежи. Словом, сиди и изучай практику, как, кстати, происходит во многих странах».

В итоге же внедрение поисковой системы повысит уровень юридических услуг. В то же время это поможет более объективной оценке и вознаграждению адвокатов, сказал эксперт: «Но всего этого сегодня нет, потому что указ главы государства не исполняется уже два года. Кто-то идет против политики главы государства и препятствует тому, чтобы в стране была нормальная судебно-правовая система».