Кризис в полный рост

В Израиле наблюдается фактический кризис власти. С весны не удается сформировать новый Кабинет министров. После первых по счету парламентских выборов, состоявшихся весной, премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство, потому что глава достаточно влиятельной партии русскоязычных евреев «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман отказался присоединиться к коалиции правых сил.

После этого парламент принял решение о самороспуске и проведении новых выборов, которые и состоялись 17 сентября.

По итогам сентябрьских парламентских выборов, вторых за этот год в стране, президент Израиля Реувен Ривлин вновь поручил Нетаньяху сформировать новое правительство. И на днях премьер-министр провел еще одну встречу с главой партии «Наш дом Израиль» Авигдором Либерманом по вопросу формирования правительства, но и она не увенчалась успехом. Хотя в партии «Наш дом Израиль» заявили, что еще одни выборы расстановку сил не изменят, поэтому в сложившейся ситуации три партии — «Ликуд», «Кахоль-Лаван» и «Наш дом Израиль» должны прийти к соглашению о правящей коалиции.

При этом Либерман выступает против коалиции, в которую бы входили ультраортодоксальные сторонники Нетаньяху или арабские партии.

А согласно свежему опросу, проведенному социологическим институтом Ману Гева, 50% израильтян не поддерживают создание правительства единства во главе с Биньямином Нетаньяху. Хотят создания такого правительства лишь 42% опрошенных, 8% не имеют определенного мнения.

Лишь 21% русскоязычных израильтян хотят создания пятого правительства Нетаньяху или считают его меньшим злом по сравнению с новыми выборами. Почти 79% из полутора тысяч респондентов считают третьи выборы предпочтительным вариантом при такой альтернативе.

При этом тот же опрос Ману Гева свидетельствует, что израильтяне не сожалеют о своем выборе 17 сентября и не намерены его пересматривать. Если бы выборы провели сегодня повторно, их результаты оказались бы почти точно такими же, как три недели назад.

То есть, получается, что страна отвергает оба мыслимых пути выхода из политического кризиса: пятое правительство Нетаньяху не получит поддержки большинства, но и третьи выборы не откроют путь к переменам.

Но в чем же причина столь сильно затянувшегося кризиса в Израиле? Возможно, виновато прошлое лидера «Ликуда» — премьер-министра Нетаньяху. Еще в первом полугодии ему были предъявлены обвинения прокуратуры во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

В рамках так называемого «дела 1000» Б.Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В «деле 2000» Б.Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты «Едиот ахронот» Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

В рамках «дела 4000» Б.Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании «Безек» Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте «Безека» информации о нем в положительном ключе.

Сам Б.Нетаньяху отрицает все звучащие в его адрес обвинения.

В связи с этим сомнения одолевают и основного вероятного партнера «Ликуд» — левоцентристский блок «Кахоль-лаван». Там после срыва коалиционных переговоров с «Ликудом» пребывают в режиме ожидания. Они считают, что дела, по которым проходит подозреваемым Биньямин Нетаньяху, все же передадут в суд. И что примерно в это же время «Кахоль-лаван» получит от президента поручение по формированию коалиции.

То есть, в «Кахоль-лаване» полагают, что когда коалицию будут формировать именно они, «Ликуд» «сломается» и согласится на условия левых, дабы предотвратить третьи выборы.

Правда, следует учитывать и возможность закулисных переговоров, о которых неизвестно прессе. Если вдруг ультраортодоксы объявят, что они согласны на закон о призыве (то есть, чтобы хасиды служили в армии), а Либерман – о входе в коалицию, тогда Нетаньяху сможет оставаться премьером, даже находясь под судом. Потому что есть израильский закон, который как раз и предназначен для того, чтобы правоохранительные органы не могли смещать руководство страны, заводя на него уголовные дела.

Одним словом, пока что политическое будущее в этой ближневосточной стране выглядит весьма неопределенным.