США призвали Россию вернуть «полный контроль» над Крымом

Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине «полный контроль» над аннексированным у нее Крымом. Такое заявление размещено в воскресенье, 9 мая, в Facebook посольства США в Киеве.

«Крым — это Украина», — подчеркивается в записи.

Обращение размещено после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В ходе визита Блинкена в Киев Украина, в частности, попросила Вашингтон о расширении тренировочной миссии армии США для украинских ВС. (DW)