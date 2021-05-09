США призвали Россию вернуть «полный контроль» над Крымом

Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине «полный контроль» над аннексированным у нее Крымом. Такое заявление размещено в воскресенье, 9 мая, в Facebook посольства США в Киеве.

«Крым — это Украина», — подчеркивается в записи.

Обращение размещено после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В ходе визита Блинкена в Киев Украина, в частности, попросила Вашингтон о расширении тренировочной миссии армии США для украинских ВС. (DW)

| 2021-05-09T18:17:46+04:00 9 мая 2021, 19:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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