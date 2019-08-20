Китай готов сотрудничать с Россией для противостояния вмешательству извне

Пекин намерен расширить сотрудничество с Москвой в борьбе с вмешательством во внутренние дела со стороны других государств, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, передает РИА Новости.

Такое заявление дипломат сделал, комментируя пост в Twitter посольства США в России, в котором содержался подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа с призывом избегать шествия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва доведет до властей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.