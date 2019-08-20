Китай готов сотрудничать с Россией для противостояния вмешательству извне

Пекин намерен расширить сотрудничество с Москвой в борьбе с вмешательством во внутренние дела со стороны других государств, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, передает РИА Новости.
Такое заявление дипломат сделал, комментируя пост в Twitter посольства США в России, в котором содержался подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа с призывом избегать шествия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва доведет до властей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
| 2019-08-20T21:46:31+00:00 20 августа 2019, 22:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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