Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) готово к военному вмешательству в ситуацию в Нигере в случае, если дипломатические усилия не увенчаются успехом.

Как передает ТАСС, об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах в ходе проходящей в Гане встречи начальников генштабов ВС государств ECOWAS.

Он добавил, что страны сообщества по-прежнему не отказываются от дипломатических путей решения проблемы.

Мусах подчеркнул, что ECOWAS восстановит конституционный строй в Нигере всеми доступными способами.