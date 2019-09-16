Кардиолог назвал опасные позы для сна

Как отметил Валерий Садовой, поза «на боку» вредна для позвоночника, а «на животе» — повышает внутрибрюшное давление. Еще вреднее спать сидя. Из-за этого могут появиться проблемы с сердцем, отеки, расширение вен и тромбоз, сообщает НТВ.

Также специалист назвал дневной сон поведенческим стереотипом. Привычка спать днем может положительно повлиять на здоровье и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако действительно важен восьмичасовой отдых.

Кардиолог Минздрава России Валерий Садовой: «Если человек с детства привык отдыхать днем, то, во взрослой жизни, ему будет это необходимо. Но, к сожалению, многие люди не могут позволить себе отдыхать днем. Восьмичасовой отдых — вот что действительно доступно и рекомендовано».