В случае войны с Украиной российские войска выйдут к Днепру в течение 3-4 дней. Об этом рассказали американские эксперты, бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор в журнале The National Interest.

По мнению экспертов, Россия развернет свои сухопутные войска численностью до 200 тыс. человек по дуге с севера на юг. Для своей защиты Россия будет использовать системы БМ-30 «Смерч» и «Искандер», а украинское небо «заполонят» российские беспилотники и пилотируемые самолеты с новейшими боеприпасами.

Защищать же российские формирования будут ЗРК С-400 и С-500 и любая пилотируемая или беспилотная техника Украины и НАТО будет обнаружена и уничтожена.

В статье также говорится, что администрация Байдена не рассматривает прямое вмешательство в случае российско-украинского конфликта. «При таких условиях российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей вдоль реки Днепр всего за 72-96 часов. Способность Киева противостоять такой кампании весьма сомнительна», — говорится в публикации.

Вообще-то, среди политологов бытует мнение, что журнал The National Interest является скрытым рупором российской пропаганды в Америке. И в этой связи, наверное, не стоило бы стопроцентно полагаться на мнения отобранных им экспертов. Вот как оценили их прогнозы по просьбе # известные украинские аналитики.

Ярослав Божко, глава Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— В контексте анализа этой информации я бы отметил источник ее распространения: журнал The National Interest давно превратился из обычного консервативного медиа в распространителя пропаганды РФ, а сенатор РФ Алексей Пушков включен в редколлегию этого медиа.

Кроме того, важно отметить и то, что господин Джордж Биби, который является соавтором этих заявлений, уже год назад подписывал письмо к руководству США с рекомендациями пересмотра внешней политики Вашингтона в выгодном для РФ ключе, участвовал в эфирах российского Первого канала и так далее.

В конечном итоге мы приходим к тому, что полномасштабное военное столкновение не может быть спрогнозировано в своих результатах с такой точностью, а реально существующая сейчас на границе с Украиной группировка войск РФ не предполагает успешной молниеносной войны. Превосходство российских войск очень условно, в количественном разрезе это крайне опасная и затяжная операция, а выход к Днепру и вовсе выглядит некой отсылкой к войнам прошлого столетия — позиционным, с боями за плацдармы и сражениями в каждом городе. Война XXI века в первую очередь высокотехнологичная, поэтому вопрос совсем не в подходе к Днепру, а в применении ракетных вооружений, авиации и кибератаках.

В целом же эту информацию стоит расценивать как и предыдущие планы «вторжения РФ», появляющиеся в западных медиа с поразительной регулярностью — у авторов нет полноценной возможности даже спрогнозировать самый вероятный сценарий начала такой войны, не говоря уже о временных рамках и успехах за первый день боёв.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы (Киев):

— National Interest является медиа, которое публикует разные мнения и позиции. Поэтому не стоит говорить о его позиции. Ее нет.

Что касается прогнозов из статьи — они отчасти верны, к сожалению. Пока Украина не «закроет небо», выстроив эффективную систему ПВО, российская армия, уничтожив за счет масштабных ракетных ударов то, что есть (как со своей территории, так и используя авиацию), действительно способна за 3-4 дня оккупировать более половины территории Украины.

Но если Украине предоставят ЗРК средней и большой дальности, и их успеют поставить на боевое дежурство, то указанные сроки увеличатся в разы. Чего в свою очередь будет достаточно для действий западных партнеров (а это и санкции, и военная помощь, и я не исключаю даже прямую военную помощь от таких стран, как Польша, например), чтобы сделать продолжение агрессии неприемлемым для Кремля.

Вообще срочное довооружение украинской армии и существенное повышение ее боеспособности является лучшим предохранителем от агрессии. И от различных «ультиматумов».