Представитель Белого дома сообщил журналистам, что президент США Джо Байден в последние недели использует аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна, передает РИА Новости.

По его словам, глава государства делает это для борьбы с апноэ — затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха.

В последние дни журналисты обращали внимание на следы на лице американского лидера. Как заявил представитель Белого дома, следы на лице президента появились в результате использования маски от аппарата для вентиляции легких.

По информации американских СМИ, раньше Байден использовал подобный аппарат. В 2008 году он заявлял о борьбе с апноэ.