“Карабах” проведет ответный матч против АПОЭЛ

Сегодня азербайджанский «Карабах» проведет ответный матч во 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу.
Как передает azerisport.com, подопечные Гурбана Гурбанова сыграют на своем поле с кипрским АПОЭЛ.
20:30. КАРАБАХ (Азербайджан) – АПОЭЛ (Кипр)
Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный судья – Дэниел Сиберт. Первый матч – 2:1.
Карабах (ориентировочный состав): Вагнер, Рахиль Мамедов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Мичел, Ричард Алмейда, Симеон Славчев, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Махир Эмрели.
АПОЭЛ (ориентировочный состав): Вид Белец, Жоаозинью, Томас Де Винсенти (к), Муса Аль-Тамари, Саввас Генцоглу, Антонио Яколиш, Урош Матич, Гиоргос Меркис, Николас Янну, Драган Михайлович, Андрия Павлович.
Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный судья – Дэниел Сиберт. Первый матч – 2:1.
Карабах (ориентировочный состав): Вагнер, Рахиль Мамедов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Мичел, Ричард Алмейда, Симеон Славчев, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Махир Эмрели.
АПОЭЛ (ориентировочный состав): Вид Белец, Жоаозинью, Томас Де Винсенти (к), Муса Аль-Тамари, Саввас Генцоглу, Антонио Яколиш, Урош Матич, Гиоргос Меркис, Николас Янну, Драган Михайлович, Андрия Павлович.