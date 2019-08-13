“Карабах” проведет ответный матч против АПОЭЛ

Сегодня азербайджанский «Карабах» проведет ответный матч во 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу.

Как передает azerisport.com, подопечные Гурбана Гурбанова сыграют на своем поле с кипрским АПОЭЛ.

20:30. КАРАБАХ (Азербайджан) – АПОЭЛ (Кипр)

Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный судья – Дэниел Сиберт. Первый матч – 2:1.

Карабах (ориентировочный состав): Вагнер, Рахиль Мамедов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Мичел, Ричард Алмейда, Симеон Славчев, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Махир Эмрели.

АПОЭЛ (ориентировочный состав): Вид Белец, Жоаозинью, Томас Де Винсенти (к), Муса Аль-Тамари, Саввас Генцоглу, Антонио Яколиш, Урош Матич, Гиоргос Меркис, Николас Янну, Драган Михайлович, Андрия Павлович.