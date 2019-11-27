Календарный «уход» Украины

Православная Церковь Украины может начать официально отмечать Рождество по григорианскому календарю – то есть, 25 декабря. Такую возможность допустил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью одному из украинских телеканалов.

Предстоятель автокефальной церкви Украины заявил, мол, если в ПЦУ увидят, что в украинском обществе растет количество тех, кто отмечает Рождество 25 декабря, то в церковный календарь могут внести коррективы.

«Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем», – сказал он.

При этом Епифаний не взялся предположить, сколько времени нужно, чтобы изменить дату празднования этого великого праздника и добавил, что гражданам потребуется время, чтобы привыкнуть к новой дате «значимого семейного праздника».

Епифаний отметил, что Европа живет по григорианскому календарю и большинство поместных православных церквей празднуют Рождество 25 декабря.

Напомним, что с 2017 года в Украине и 25 декабря, и 7 января являются государственными выходными днями – как известно, в первую дату Рождество отмечают римо-католики, а во вторую – православные, а также греко-католики.

Ранее Епифаний заявлял, что, если большинство христиан в Украине начнут отмечать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет говорить об изменениях в церкви.

Напомним, что ПЦУ была восстановлена в декабре 2018 года. 6 января Константинополь передал главе ПЦУ томос об автокефалии. Между тем, еще в 2015 году в Киеве звучала инициатива праздновать Рождество 25 декабря.

Трудно, конечно, было ожидать, что промолчит Москва. И она выступила в привычной для себя манере. Как заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, попытки Православной церкви Украины подстроиться под новый календарь ожидаемы, так как глава ПЦУ Епифаний Думенко находится в фарватере Константинопольского патриархата.

По его словам, принятие Константинопольским патриархатом нового календарного стиля является движущей силой раскола в православном мире.

Однако в самой Украине решение Верховной Рады, уже определившей 25 декабря в качестве выходного дня, считают абсолютно уместным и долгожданным — поскольку Украина является многоконфессиональным государством и праздник Рождества имеют право полноценно праздновать все верующие христиане, независимо от того, по какому календарю правит его церковь. Праздник должен объединять всех православных верующих мирян и ни в коем случае не привносить элементов религиозного раскола в и так достаточно наэлектризованное украинское общество.

Если обратиться к истории, то признание нового летоисчисления было принято в 1924 году по результатам Всеправославного конгресса (1923), который проходил в Стамбуле под руководством тогдашнего Вселенского патриарха. С того времени православные патриархи, в своем большинстве, приняли дату празднования Рождества Христова – 25 декабря.

Рождество по юлианскому календарю встречают только такие православные церкви, как Русская, Иерусалимская, Сербская и Грузинская, афонские монастыри, а также православные и греко-католики Украины и Беларуси, что составляет примерно 25% православных церквей в мире. Большинство из этих церквей непосредственно находились под влиянием Русской православной церкви, а это автоматически указывает на значительную политическую роль Кремля в «церковных делах».

Вместе с тем, необходимо отметить, что Латвийская православная церковь Русского патриархата с 1921 года по благословлению патриарха Тихона отмечает Рождество 25 декабря, и это является ярким примером, что Рождество никуда не переносится, а соответственно отмечается в две разные даты по разным календарям.

Но вообще, инициатива предстоятеля ПЦУ, скорее всего, и не в малой степени, объясняется причинами больше политическими, нежели узко религиозными.

Захват Крыма, создание очагов сепаратизма на Донбассе, и непрекращающаяся необъявленная война – всего этого с лихвой достаточно для понимания желания Украины как можно меньше соприкасаться с восточным соседом. В любых вопросах. Например, прямо сейчас Россия пытается лишить Украину выхода в мировой океан из Азовского моря. Делает это она, пытаясь ввести некие правила прохода судов под Керченским мостом. Никакие теплые добрососедские чувства подобное поведение вызвать не может. Потому и не стоит удивляться, что даже церковь пытается увести своих прихожан как можно дальше от единоверных «братьев».