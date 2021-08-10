Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Для меня, любителя футбола, потеря такой звезды, как Месси, невозможность видеть его в Ла Лиге каждую неделю кажется печальной новостью для всех нас, кто любит этот вид спорта, для всех испанцев.

То, что случилось с Месси, всегда может произойти. Очевидно, что футбол, как и другие отрасли, испытывает проблемы. Клубы – не исключение. Особенно страдают те команды, которые не могут положиться на государство, у которых нет большого капитала, так мне кажется», – сказал Надаль в интервью ESPN.

35-летний теннисист болеет за «Реал».

В тоже время сегодня появилась информация о том, что «Барселона» предприняла еще одну попытку подписать контракт с Лионелем Месси.

«Блауграна» сделала аргентинцу последнее предложение по контракту после того, как футболист попрощался с клубом, сообщается в твиттере передачи La Porteria, выходящей на барселонском телеканале betevé.

Переговоры с Месси ведет генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер. (sports.ru)