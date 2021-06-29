Министерство иностранных дел Беларуси в понедельник, 28 июня, объявило постоянному представителю ЕС в Минске Дирку Шубелю о мерах в ответ на санкции, введенные из-за нарушения прав человека белорусским режимом. Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Беларусь объявила о приостановлении участия в программе ЕС «Восточное партнерство», в рамках которой ЕС также взаимодействует с Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном и Арменией, а еще о приостановлении действия Соглашения о реадмиссии с ЕС, передает Hromadske.

Кроме того, Минск запретит въезд представителям структур ЕС и гражданам стран-членов Евросоюза, которые «способствовали введению ограничительных мер». МИД Беларуси сообщил о возможных дополнительных санкциях, «в том числе экономического характера».

Также МИД Беларуси отозвал своего постоянного представителя в ЕС для консультаций и «предлагает» постоянному представителю ЕС в Минске сделать то же самое. Санкции ведомство назвало «инструментом давления на суверенное и независимое государство».

Речь идет о решении Совета Евросоюза от 24 июня о новых секторальных санкциях против Беларуси в ответ на ухудшение в стране ситуации с правами человека, жесткие репрессии против оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича в Минске.

В ЕС уже отреагировали на выход Беларуси из программы «Восточное партнерство».

Глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter написал, что выход Беларуси из программы «Восточное партнерство» лишь усилит напряженность с Евросоюзом. Он заявил, что это приведет также к негативным последствиям для белорусского народа, лишив его возможностей, которые предоставляет это сотрудничество.

Между тем, в Литве сочли незаконным решение Минска выйти из «Восточного партнерства», передает Ежедневник.By.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс считает решение Минска о выходе из программы ЕС «Восточное партнерство» не имеющим силы как принятое незаконной властью.

«Нелегитимные лидеры не принимают таких решений. Белорусский народ сможет оценить плоды «Восточного партнерства», но, скорее всего, это произойдет после выборов. Мы будем призывать к непризнанию любых изменений в международных обязательствах и суверенитете, а также поправок, сделанных незаконными властями. Предложение ЕС о реформе и поддержке демократической Беларуси остается в силе», – заявил Ландсбергис.

То есть, Лукашенко пытается «адекватно отвечать» на санкционные меры Европы, демонстрируя тем самым, что не собирается проявлять благоразумие в создавшейся тяжелой ситуации. Вопрос – куда дальше? От чего еще он откажется завтра? И надолго ли его хватит?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Валерий Карбалевич, белорусский политолог, кандидат исторических наук:

— Таков политический стиль Лукашенко. Он очень боится показаться слабым и всегда в ходе конфликтов проявляет твердость и идет на обострение даже тогда, когда это ему невыгодно.

Все контрсанкции больше вредят Беларуси, чем ЕС.

Приостановка участия Беларуси в «Восточном партнерстве» означает, что Беларусь будет терять несколько десятков миллионов долларов в год, которые она получала по этой программе.

Но приостановка действия Соглашения о реадмиссии с ЕС может коснуться многих белорусов. В нем оговаривалось, что Беларусь обязалась принять обратно на свою территорию нелегальных мигрантов, пересекших границу между Беларусью и ЕС.

Но дело в том, что Соглашение о реадмиссии было частью Соглашения об упрощении визового режима, в результате чего стоимость Шенгенской визы для граждан Беларуси снизилась вдвое. Теперь, если Беларусь выйдет из одного соглашения, нужно предположить, что действие Соглашения об упрощении визового режима будет приостановлено. И за визу белорусы станут платить 80 евро. Таков подарок белорусской власти своему народу.

В этом конфликте Беларусь очевидно проиграет.

Владислав Иноземцев, российский политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, социолог:

— Собственно говоря, ответ белорусского правительства достаточно ожидаем и понятен. Мне кажется, что в течение нескольких дней после объявления санкций Минск раздумывал о том, что именно можно предпринять. Были уже разговоры о том, что он запрещает действия в рамках программы реадмиссии. А то, что произошло сейчас – фактически это высылка посла и отзыв собственного посланника из Брюсселя, плюс дополнительные ограничения – мне кажется, это просто попытка сохранить лицо со стороны белорусского правительства и сделать вид, что у них есть чем ответить.

На самом деле, конечно, предпринятые со стороны Евросоюза санкции достаточно болезненны для экономики Беларуси, и ничего подобного в экономическом аспекте Минск сделать в отношении Европы, конечно, не может. Поэтому я думаю, что это только некий формальный ответ для сохранения лица. А что касается дальнейших шагов, я думаю, мы их увидим после начавшегося визита секретаря Совета безопасности РФ Патрушева в Минск, и они будут связаны, конечно, с тем, насколько Москва окажется готова помогать Беларуси в нынешней ситуации.