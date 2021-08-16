Поражение США в Афганистане и уход американских сил из этой страны дают возможность добиться прочного мира на афганской территории. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Эбрахим Раиси.

«Военное поражение и выход США из Афганистана предоставляют возможность для восстановления жизни, безопасности и установления прочного мира в этой стране», — цитирует его агентство Mehr.

По словам президента, «Тегеран будет прилагать усилия для установления стабильности, которая является первоочередной потребностью Афганистана». «Как братская соседняя страна приглашаем все группы достигнуть национального соглашения», — сказал он.

Боевики радикального движения «Талибан», по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.(ТАСС)