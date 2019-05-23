Какое наследие досталось Зеленскому?..

Вопрос о поздравлении нового украинского президента В.Зеленского для некоторых имел чисто политические оттенки. Но сразу заметим, что официальный Баку не стоял перед подобным выбором: президент Ильхам Алиев одним из первых поздравил В.Зеленского в связи с избранием, а спикер парламента Октай Асадов принял участие в его инаугурации.

У Кремля также не возник такой вопрос: раз не было приглашений, значит, не будет и поздравлений, поэтому пресс-секретарь президента России однозначно ответил, что ни перед инаугурацией, ни после, как уже отметили, поздравлений не будет.

Вдобавок, российский президент В.Путин раньше всех устроил «поздравления» Зеленскому; сразу после завершения президентских выборов по распоряжению Путина начали выдавать российские паспорта населению восточных районов Украины, точнее жителям Луганской и Донецкой «республик» …

Но мы хотели бы затронуть «философско-политологическое» содержание этого вопроса и для нас он вовсе ни риторический и думается, что его надо понимать только в таком контексте: какую же Украину получил В.Зеленский и что он с ней сделает?..

Заметим, что даже «философское» содержание данного вопроса не менее драматическое и интригующее, чем его политические подтексты: Крым давно уже аннексирован Россией, некоторые восточные области страны не подчиняются центру, объявляя себя «независимыми республиками», а иногда же даже частью России…

Страна хоть и подписала кучу документов с такими европейскими структурами, как ЕС и НАТО, все равно, еще не стала членом этих организаций, она постоянно переживает энергетические проблемы с соседней Россией, экономика, особенно, тяжелая промышленность находится в парализованном состоянии, не менее актуален и общий социальный климат страны – налицо заметная региональная дифференциация по уровню жизни и экономическим показателям; как и в других странах бывшего советского пространства, и тут социально-экономическая жизнь более-менее удовлетворительна только в столице, т.е. в Киеве…

На днях подытоживая свой президентский срок уже экс-президент П.Порошенко заметил, что процесс декоммунизации Украины завершен. Заметим, что и это также весьма важный аспект политических процессов в Украине.

Помнится, что после второго Майдана, смотря телесюжеты российских каналов о том, как люди сносят памятники Ленина, удивлялись, что там все еще сохранены памятники «вождю мирового пролетариата» — мы же думали, что уже после первого Майдана, когда президентом стал В.Ющенко (к сожалению, оказался довольно-таки инертным, даже ленивым политиком!), с коммунистическим прошлым страны уже покончено навсегда.

Но оказалось, что нет: коммунистическая монументальная скульптура и память выдержали натиск даже первого Майдана. И поэтому нет уверенности в том, что и в сознании людей, покончено с коммунизмом. А может, есть необходимость в еще одном Майдане? Пока же придется поверить экс-президенту Порошенко и тешить себя надеждой, что эта страница уже перевернута для Украины…

Что касается предстоящего срока президентства В.Зеленского, надеемся, что не только он сам, но и страны Запада постараются сделать для Украины больше, чем в предыдущие годы. У Порошенко были и «личные проблемы» с президентом Д.Трампом, т.к. украинский президент во время американских выборов поддерживал кандидатуру Х.Клинтон, хотя и в этом был виноват сам Трамп – в то время его пророссийские предвыборные заявления отпугивали многих. Даже теперь, несмотря на то, что первая половина срока президентства Д.Трампа почти истекает, все равно, до сих пор очень и очень трудно привыкнуть к его противоречивым пророссийским заявлениям.

Самым интригующим моментом является то, что президентом Украины стал другой человек, а вот, в Белом доме сидит прежний хозяин – Д.Трамп, и непонятно, насколько «проэволюционировали» его взгляды относительно Украины? Считает ли он до сих пор, что коррумпированная Украина должна уступить Крым России, как он «предложил» это в кулуарах одного из последних саммитов НАТО?

Поэтому Зеленскому предстоит весьма напряженный срок президентства. Но он может стать своеобразным М.Саакашвили Украины; экс-президент Грузии в свое время также не смог решить абхазскую и осетинскую проблемы, но ему все–таки удалось сильно ограничить чиновничий произвол и обуздать, даже свести к минимуму коррупцию.

В этом плане президент Трамп частично прав конечно – для Украины проблема коррупции не менее актуальна, чем скажем, вопрос о возвращении Крыма, хотя бы по такой простой причине, что коррупция подрывает устои не только государства, но и нравственности; там, где царствует или же верховенствует коррупция, там все имеет свою цену, лишь бы нашелся покупатель.