«Культурное наследие хыналыгцев и маршрут «Кёч-Йолу» внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО на проходящей в Эр-Рияде 45-ой сессии Комитета всемирного наследия.

Как передает #, об этом говорится в публикации постоянного представительства Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО в социальной сети «Х».

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что это является выдающимся достижением Азербайджана: «Я бы хотел поблагодарить правительство Азербайджана, в частности президента и вице-президента за внимание, заботу и поддержку в сохранении материального и нематериального наследия нашей страны».

Это уже 5-ый объект Азербайджана, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.