В Баку с 1 по 18 марта пройдет фестиваль культурного наследия FantazEU.

Организаторы фестиваля — представительство Европейского союза в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами стран ЕС, цель – пропаганда культурного наследия Европы и Азербайджана.

Как сообщает #, на пресс-конференции, организованной по случаю проведения фестиваля, выступил глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко. Он отметил, что Евросоюз и его страны-участницы привержены поддержке и сохранению культурного разнообразия.

«Фестиваль в Азербайджане стал своеобразным брендом и творческой платформой для демонстрации культурного разнообразия», — сказал дипломат, подчеркивая, что мероприятие также внесет вклад в прочное партнерство между ЕС и Азербайджаном.

Отметим, что фестиваль FantazEU – это продолжение фестиваля культурного наследия «Фантазия», проводимого с 2018 года представительством ЕС в Азербайджане.

Партнеры и участники фестиваля – Германия, Бельгия, Болгария, Чехия, Швеция, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Словакия и Греция.

Посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас, выступая на пресс-конференции сказал, что программа фестиваля будет разнообразной и интересной.

Более подробную информацию о фестивале журналистам представили представитель посольства Латвии в Азербайджане Вия Буша, советник по культуре посольства Франции Жером Кель и представитель посольства Венгрии по вопросам культуры и туризма Михай Грубер, а также еще один партнер фестиваля — руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов.

Основными площадками фестиваля станут Международный центр мугама, Университет АДА, киноцентр «Низами», Бакинский книжный центр, галерея Art Tower, The Landmark и Бакинский бизнес-центр.

В рамках фестиваля пройдут фотовыставки, экспозиции, концерты, литературные вечера, семинары, кинопоказы и т.д.