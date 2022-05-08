Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия закончит войну с Украиной, которую российские власти называют «спецоперацией», только когда ее войска будут у польских границ. Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, опубликованном 4 мая.

В интервью Толстой упомянул премьер-министров Великобритании и Италии Бориса Джонсона и Марио Драги, которые поддерживают Украину.

По его выражению, «несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим операцию, когда посчитаем нужным». «Думаю, мы остановимся на границе с Польшей», – заявил Толстой, отвечая на вопрос о цели «спецоперации».

Он также заявил, что Украина будет полностью «денацифицирована» и «демилитаризована», «перестанет представлять военную угрозу для РФ и больше не будет возможности превратить ее в анти-Россию, как это якобы пытался сделать Запад в течение последних 30 лет».

При этом вице-спикер Госдумы считает, что его действия не предают наследие его прапрадеда, известного писателя Льва Толстого, так как тот «был офицером русской армии, он убивал англичан и французов в Крыму». О том, что его предок был также религиозным философом, проповедовавшим принципы ненасилия и мира между людьми, политик не упомянул.

По его мнению, так как Россия не объявила полную мобилизацию, она «развернула армию мирного времени». Депутат заявил, что, «когда судьба страны в опасности, наша единственная забота – поддержать страну» и что он не видит здесь противоречия с наследием Льва Толстого. (gordonua.com)