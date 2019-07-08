Как Ахмедлы взяли реванш спустя 22 года

На сцене Театра Юного Зрителя состоялся финал Азербайджанской Юниор Лиги КВН.

Самыми юными, веселыми и находчивыми бакинцами оказались команды: «АтоМы» (школа N23), «Ничего Личного» (школа номер 189-190), «Палата номер 6» (школа -лицей номер 6), «Фиксики» (Технико — гуманитарный лицей N 16), “Сборная 17-ой школы», «Чебупели» (школа N 167), «21 век» (Общеобразовательный комплекс «XXI век»).

Именно в таком составе команды вышли на решающий поединок, дабы оспорить титул лучшей команды сезона.

Как сообщает #, финальную игру судили актриса, участница легендарной команды КВН «Парни из Баку» Яна Никитина, заслуженная артистка Тунзаля Агаева, композитор Иса Меликов, радиоведущий и ди джей Эмиль Насиров, а также руководитель Азербайджанской лиги КВН Рашад Азизов. Команды сразились в двух конкурсах — «Приветствие» и «Биатлон».

Игру вели известные молодые квнщики Энвер Исмаилов и Рауль-Фикрет Азизли.

Финал запомнился искрометным юмором, огромным количеством убойных шуток и невероятно позитивной атмосферой в зале.

«Находясь в жюри я получила колоссальное удовольствие от игры и от каждого из вас! Вы абсолютно уникальные таланты!», — обратилась к участникам певица Т.Агаева.

Вердикт дался жюри не просто. В результате напряженной борьбы победителем становится команда «Сборная 17-ой школы» из поселка Ахмедлы.

Второе место у ребят из «Палаты номер 6», а «бронза» сезона у юных квнщиков из команды «Фиксики». Кроме того, жюри обозначило некоторых участников в отдельности.

Так, «Лучшим актером» вечера был признан фронтмен команды

«Сборная 17-ой школы» Сакиф Магеррамов, «Лучшей актрисой» стала Исмет Гулиева из команды «Ничего Личного».

Почетный диплом «Самой креативной команды» достался «Фиксикам», которые покорили своей непосредственностью как жюри, так и всех зрителей.

Подводя итоги сезона, Рашад Азизов поблагодарил всех квнщиков за вклад в развитие школьного КВН в стране, и выделил интересный факт: «22 года назад в Баку состоялся финал КВН, в котором учавствовали городские школы и одна команда с поселка Ахмедлы. Это также была школа N 17. Но тогда ребята проиграли. И вот сегодня, спустя столько лет, команда из Ахмедлов взяла реванш и победила городские школы, с чем мы ее от души и поздравляем»!

Азербайджанская Лига КВН благодарит за всестороннюю поддержку Министерство Молодежи и спорта в лице министра Азада Рагимова, Фонд Молодежи в лице – Фарида Джафарова, Министерство Образования в лице министра — Джейхуна Байрамова, Главное Городское Управление Молодежи и Спорта в лице Рагифа Аббасова, а также Союз Молодежных Студенческих Организаций.