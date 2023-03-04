«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 4 марта 2023 года было совершено вооруженное нападение на сотрудников инкассаторской службы у входа в гипермаркет BRAVO, расположенный возле станции метро «Ахмедлы» в Хатаинском районе столицы, на территории, где расположены банкоматы и платежные терминалы различных банков. В результате инцидента один человек погиб, двое получили ранения. По факту Генеральная прокуратура проводит расследование на месте происшествия».

Как сообщили АПА в BRAVO, по этой причине гипермаркет BRAVO, расположенный вблизи станции метро «Ахмедлы», приостановил свою работу. Дополнительная информация о графике работы гипермаркета будет предоставлена.