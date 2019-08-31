Изгнанный Зеленским «разбойник» побил беженца

Секретарь городского совета Борисполя Киевской области Ярослав Годунок, которого прогнал с совещания президент Украины Владимир Зеленский, устроил драку в здании горсовета. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, запись с которой опубликована на YouTube.

Годунок зашел в здание с улицы и спустя некоторое время направился к двери кабинета, где стояли несколько человек. Он ударил одного из них, после чего началась потасовка.

Как пишет «Страна.ua», пострадавшим от рук Годунка оказался Игорь Петровскис — житель Луганской области, временно переселенный в Борисполь. На своей странице в Facebook мужчина опубликовал видеообращение, в котором призвал президента Зеленского, главу МВД Арсена Авакова и Службу безопасности Украины привлечь чиновника к уголовной ответственности.

Инцидент с участием Зеленского и Годунка произошел в июле на совещании с участием президента. Секретарь горсовета взял слово, однако Зеленский перебил его, зачитал информацию о судимости чиновника по статье о разбое, назвал его разбойником и выгнал из помещения. После инцидента Годунок назвал Зеленского дебилом и пообещал подать на него в суд, но позднее отказался.