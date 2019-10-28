Исполком WADA в закрытом режиме рассмотрит вопрос о России

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в закрытом режиме обсудит повестку заседания, в которой есть пункт «О России». Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая в интервью «Интерфаксу» в понедельник, 28 октября.

«В документах, которые я видела, в повестке дня есть вопрос «О России». Сам исполком будет закрытым, но на всемирную конференцию поедем от РУСАДА я и генеральный директор Юрий Ганус. Там мы посетим ряд других мероприятий», — сказала Пахноцкая.

Заседание исполкома WADA состоится 4 ноября в польском Катовице в рамках Международной конференции по допингу. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью газете The New York Times сообщил, что Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного числа спортсменов.

По мнению Гануса, данные о пробах на допинг «скрывались и подменялись» в России, чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию бывших выдающихся атлетов, которые сегодня занимают различные должности в российском правительстве или являются высокопоставленными спортивными чиновниками.