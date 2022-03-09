«В ответ на запрос правительства Украины правительство Британии приняло решение рассмотреть возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak (высокоскоростные ракеты «Starstreak»)», — заявил Уоллес, выступая в парламенте.

Он подчеркнул, что эти системы по-прежнему несут «оборонительный характер, однако помогут украинских военным лучше защищать свое небо».