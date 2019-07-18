Ирана Гасымова: Остановлюсь на женщинах!

Известная бакинская поэтесса Ирана Гасымова не стала ограничивать свой талант на выбранном поприще и решилась на интересный эксперимент.

«Чего хотят женщины?» — так называется новый проект, оценить который почитатели ее творчества собрались в весьма не стандартном для подобных мероприятий месте: одном из столичных анти-кафе. В марте пьеса была презентована в виде книжного издания, а сейчас спектакль оживил это произведение на сцене.

Что сподвигло к этому Ирану Гасымову — она рассказывает в интервью #:

— Вы уже много лет успешны в качестве поэтессы, у вас несколько поэтических сборников, вы периодически выступаете с сольными поэтическими вечерами. Что же побудило вас пойти в совершенно ином направлении?

— На самом деле, помимо поэзии, я время от времени писала стэндапы. То есть помимо лирической поэзии, мне всегда нравился юмор. На написание именно этой пьесы, меня вдохновил «Квартет И». На протяжении долгих лет я смотрела их спектакли, фильмы, и вдохновлялась. Для тех, кто быть может не знает, у «Квартета И» множество спектаклей и фильмов про то, о чем говорят мужчины, такие как «Разговоры мужчин средних лет о….», «О чем говорят мужчины», и т. д. Именно они меня вдохновили написать пьесу — «Чего хотят женщины?» и впоследствии поставить спектакль, который случился благодаря замечательным талантливым актрисам: Румие Агаевой, Тамилле Абуталыбовой, Камилле Керимовой и Гюнай Ахмад.

— Расскажите о чем ваша пьеса?

— Пьеса о женщинах, которые запутавшись в личных проблемах, обратились к психологу. Женщины случайно встречаются на приеме к специалисту, и пока тот задерживается, знакомятся между собой и рассказывают друг другу истории, убеждаясь, что какие бы разные они не были, их проблемы и радости очень схожи, и это — мужчины!

— Вы провели спектакль в анти- кафе. Почему не в театре?

— В современной реальности, такое арт пространство абсолютно точно подходит для творческого эксперимента. А для меня это в первую очередь эксперимент, так как я не драматург, а все таки поэт. Но я надеюсь в будущем, мы сможем показать спектакль и на театральной площадке.

— То есть, в планах есть идея перенести спектакль на сцену театра?

— Да, конечно. Премьера вызвала большой и неожиданный интерес, как у женщин, так и у мужчин. Поэтому возникла мысль не только перенести спектакль на сцену театра, чтобы как можно больше людей его увидели, но, и, возможно, экранизировать.

— А в целом, вам хотелось бы продолжать эксперименты в данном направлении? К примеру, поставить спектакль «Чего хотят мужчины?»…

-Тему того, чего хотят мужчины, уже достаточно емко и полномасштабно проговорили «Квартет И», о котором я выше упомянула. И как бы я хорошо не разбиралась в психологии и разности полов, лучше мужчин, я это описать точно не смогу.

Поэтому, остановлюсь на женщинах, пожалуй.

А что касается экспериментов, будучи поэтом, для меня написание и постановка пьесы, уже является огромным экспериментом, который я собираюсь усилить и развить дальше. В целом, остальные мои проекты, как и прежде будут связаны с поэзией.

— Сейчас лето, но вы продолжаете активно работать. А отдых?

— Отдых для творческого человека — это моменты кризиса. Поэтому надеюсь, никакого отдыха и дальше не будет.