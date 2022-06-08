В Cine Club (Landmark) состоялся поэтический перфоманс Ираны Гасымовой «КиноЛирика», сообщает #.

Поэтесса декламировала стихотворения собственного сочинения, которые гармонично отражались визуальной картинкой на большом киноэкране и лирической музыкой.

Каждое стихотворение проигрывалось словно кинокартина.

Проект «КиноЛирика» поэтесса показывала не только в Баку, ранее он получил признание у зрителей в Тбилиси, Москве и Санкт- Петербурге.

Данный проект был срежиссирован самой поэтессой.

Напомним, что Ирана Гасымова уже имеет опыт в режиссуре. Снимала короткометражные фильмы, поставила несколько спектаклей, в основу которых легли ее стихотворения, а также поставила спектакль по собственной пьесе.

В качестве гостей вечер посетили писатель Чингиз Абдуллаев, художник Нигяр Нариманбекова, актриса Нателла Керимова, Event manager Cinemaplus Нармин Гасанова, поэты, резиденты проектов: «Классика поэзии с Ираной Гасымовой» и «Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой» и многие другие.