Российская звезда Алла Пугачева заявила о готовности защищать своего супруга Максима Галкина, на которого в РФ могут завести уголовное дело из-за его антивоенной позиции.

Об этом рассказал друг семьи, российский публицист Марат Гельман в эфире YouTube-шоу «И грянул Грэм».

Он процитировал слова Пугачевой: «Если на Максима заведут дело, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь».

Также он добавил, что хоть Пугачева пока и молчит о войне в Украине, она все же поддерживает украинцев. Кроме того, Гельман отметил, что Пугачева считает развязанную Путиным войну безумием, но бороться с его режимом пока не готова.

Отметим, в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. Оттуда шоумен ведет информационную войну и рассказывает правду о войне в Украине.

За такую жесткую антивоенную позицию его уже «запретили» в РФ. Галкина уволили с «Первого канала», где он проработал шесть лет. А также отменили все его концерты. Кроме того, в России на него хотят завести уголовное дело.

Сейчас он находится в Израиле, и уже анонсировал ряд концертов, а часть вырученных денег перечислит на помощь украинским беженцам. (УНИАН)