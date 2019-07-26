Иран живучая, но дряхлеющая империя

Противостояние между США и ИРИ вступает в решающую фазу (3)

Бог войны не любит нерешительных

Еврипид

(Окончание. Начало: http://zerkalo.az/iran-zhivuchaya-no-dryahleyushhaya-imperiya/; http://zerkalo.az/iran-zhivuchaya-no-dryahleyushhaya-imperiya-2/

Не так уж страшен Карфаген

Решить иранскую проблему можно двумя путями. Во-первых, можно добиться развала, а точнее расчленения Ирана минимум на два государства. Таким образом, можно будет лишить Иран не только необходимых ресурсов, но и даже надежды на утверждение своего имперского статуса. Соблазнительная перспектива, особенно для наших патриотов, в том числе, частично для автора этих строк. Однако, к сожалению, в существующих геополитических реалиях почти фантастическая перспектива. Мы, то есть, турки, а самое главное Турция при Эрдогане сделала все возможное и невозможное, чтобы убедить Запад в том, что не является надежным союзником.

Во-вторых, можно попытаться добиться смены власти в Тегеране. Думаю, что эти попытки происходят перманентно. Но, несмотря на ужасающую социально-экономическую ситуацию добиться смены режима за счет внутренних ресурсов не удается. И дело совсем не в том, что большинство иранского общества искренне поддерживает режим аятолл. Отнюдь нет. Тут множество причин. Но в этой статье речь не о них. В данный момент я только констатирую факт. Одним словом, неизвестно сколько нам придется ждать «созревания» иранского общества. А время не ждет…

Остается военная интервенция. Могу изложить основные аргументы потенциальных оппонентов. Первое: мне скажут, что Иран это не Ирак, не Ливия и не Афганистан… Все верно. Об этом еще поговорим. Но вопрос в том, что сколь долго Иран сможет сопротивляться американской агрессии. Вот тут, наверное, Иран можно сравнить с Ираком. Хотя бы по той простой причине, что Ирану не удалось добиться победы в войне с Ираком.

До начала войны 2003 года, то есть, до интервенции западной коалиции против Ирака, в Багдаде предполагалось наиболее ожесточённое сопротивление. По мнению одного из военных аналитиков, ожидалось формирование пяти колец обороны вокруг Багдада. Предполагалось, что два внешних кольца будут поддерживать рядовые военные части, а внутри будут три кольца из самых отборных военных частей, что вкупе с другими факторами позволило бы затянуть войну. Американское военное командование отводило до трёх месяцев на взятие Багдада, а потери даже по самым оптимистичным подсчётам должны были составить не менее 3 тысяч погибших и раненых американских солдат.

Первые бомбардировки Багдада начались в первый день вторжения коалиции в Ирак — 19 марта 2003 года. За три дня бомбардировок коалиция провела 1700 самолёто-вылетов (504 — с использованием крылатых ракет).

К полудню 12 апреля американцы полностью овладели городом. То есть, американцы в течение трех недель полностью подавили сопротивление иракцев. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4_(2003))

Не случайно, что большинство военных экспертов предполагает, что в случае военного вторжения американцам удастся сломать сопротивление иранцев в течение трех недель. По большому счету, иранцам нечего противопоставить ракетно-бомбовым ударам не имея современной системы противовоздушной обороны. Их система состоит из безнадежно устаревших истребителей 60-70-х годов прошлого столетия западного производства. Самые современные истребители это российские МиГ-29 выпушенные в 80-х годах прошлого столетия. Опыт боевых действий в Сирии показал, что устаревшие российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-200 вообще не стоить принимать в расчет. Одним словом, нечем крыть.

Второе: мне скажут, что Иран имеет баллистические ракеты малой и средней дальности, которыми может ударить по Израилю и по территорию других стран, где располагаются объекты, в которых американцы заинтересованы. Например, каспийские нефтегазовые месторождения. Ну, нельзя считать иранцев самоубийцами. Любой более или менее серьезный ракетный удар по Израилю равнозначен самоуничтожению самого Ирана. Тут Иран не спасет даже ненависть американских демократов к Трампу. С ним они расправятся после того, как США покончат с Ираном. Притом, за то, что позволил разбомбить Израиль.

Ирану вообще не выгодно наносить ракетно-бомбовые удары по объектам на Южном Кавказе. Официальный Тегеран, по крайней мере, на словах, признает Южный Кавказ сферой влияния России. Зачем раздражать Путина и лишать себя хотя и ограниченной, но все же дипломатической поддержки на международной арене.

Тут необходимо учесть, что и США не собираются использовать территории этих государств для атак и наступления на Иран. Притом, по нескольким причинам. Начну с того, что для развертывания военных баз, в том числе, и систем противоздушной обороны в регионе необходимо время. А время упущено. Далее, теоретически наземные операции можно было развернуть с территории двух стран Южного Кавказа имеющих общие границы с Ираном – Азербайджана и Армении. Развернуть наземное наступление с территории Армении невозможно, так как там стоят российские войска. Да, и Азербайджан без стопроцентных гарантий вряд ли пойдет на обострение отношений с Россией и Ираном. Кроме того, нет такой необходимости. Узкий фронт наступления и отдаленность объектов представляющих интерес с военной точки зрения лишают данное направление всякой привлекательности. И, наконец, на данном этапе и американцам незачем провоцировать русских на активные действия на Южном Кавказе.

Третье: оппоненты будут пугать толпами беженцев, которые снесут азербайджано-иранскую границу. Или у страха глаза велики, или же кто-то сознательно желает создать атмосферу страха. Почти со стопроцентной уверенностью можно предположить, что боевые операции не затронут территорию Южного Азербайджана. Тут американцам нечего делать. Военно-политические центры, объекты и цели потенциально представляющие интерес для американцев находятся совсем в другой части Ирана.

Необходимо также учесть, что Азербайджан не представляет особого интереса для беженцев. Ведь, не так уж далеко находятся Ирак, Афганистан, Сирия. Но почему-то в Азербайджане не наблюдается особого наплыва беженцев из этих стран. Даже беженцев из таких отсталых стран Ближнего Востока интересует совсем другое направление. Вот Турции стоит задуматься. Ее беженцы могут использовать в качестве транзитной страны. Но не нас…

И, наконец, в-третьих, а кто сказал, что Иран будет долго сопротивляться. Да, на самом деле, Иран не Ирак, не Ливия, не Афганистан, которые появились не понятно почему, которые не имеют ни истории государственности, ни этнической, ни религиозной, ни социальной идентичности. Это территории населенные различными племенами, которые в своем развитии задержались в первобытно-общинном строе. Подобные отсталые и искусственно созданные государства очень легко захватить, но победить, подчинить себе практически невозможно. Как невозможно подчинить себе хаос. По той простой причине, что самих государств с четко осознанными национально-государственными интересами не существует. Происходит внутренний развал на составные части, которые начинают действовать автономно, особенно, если существуют заинтересованные в подобном развитии внешние силы. Например, как Иран, Россия.

Иран имеет историю государственного строительства, исчисляемую несколькими тысячелетиями, элиту с четким пониманием национально-государственных интересов, этнос с осознанным имперским мышлением и сильно развитым инстинктом самосохранения.

Еще Геродот говорил, что «людей у персов много, а мужей среди них мало». «Отец истории» считал, что персы плохие воины, в них не хватает мужества. Честно говоря, я не совсем согласен с Геродотом. Думаю, что в критических ситуациях у персов срабатывает инстинкт самосохранения, что и является главной причиной живучести этой стареющей нации. Ради сохранения нации и государственности они готовы сдаться на милость победителя. Только в прошлом веке Россия и Великобритания по ходу Первой и Второй мировых войн почти без вооруженного сопротивления дважды оккупировали Иран. И каждый раз уходили из Ирана, притом, можно сказать, что добровольно.

Напомню, что вооружённый конфликт по ходу Второй Мировой Войны между Великобританией (включая индийские колониальные войска), Австралией и СССР, с одной стороны, и Шаханшахским Государством Иран, с другой стороны, возник 25 августа — 17 сентября 1941 года. Союзники оккупировали Иран с целью обеспечения безопасности нефтяных месторождений и налаживания путей снабжения Советского Союза, принимавшего участие в военных действиях против стран «оси» и их союзников. Несмотря на занятое Ираном положение нейтралитета, Реза Пехлеви, считавшийся Антигитлеровской коалицией союзником Третьего рейха, по окончании операции был свергнут, и шахиншахом стал его младший сын Мохаммед.

Вторжение застало Иранское государство врасплох. Невозможность организовать активное сопротивление со стороны иранцев способствовало развёртыванию военных действий союзниками с тактической внезапностью. Нежелание шаха произвести ликвидацию сетей автомобильных дорог и транспортных путей, возводившихся до начала войны по его настоянию, значительно облегчило ведение войны Антигитлеровской коалиции и ускорило проведение операции. Несмотря на занятие войсками великих держав Ирана, на Тегеранской конференции их лидеры подтвердили наличие заинтересованности в сохранении независимости и территориальной целостности государства. По Персидскому коридору в период Второй мировой войны в Советский Союз были доставлены до 34% грузов по программе ленд-лиза. Британская империя завершила вывод своих войск с территории Ирана в марте, Советский Союз — в мае 1946 года. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F).

Невероятно, но факт. СССР (Россия), захвативший по ходу Второй Мировой Войны пол Европы и создавший на этих территориях вассальные государства, добровольно покинул Иран. Притом, опять же никакого национально-освободительного движения не было. Наоборот. На Севере Ирана, то есть, на территориях населенных азербайджанскими турками СССР (Россия) тогда вполне мог создать еще одно вассальное государство. Не буду вдаваться в причины подобного поведения Сталина. Сейчас речь о другом. Ирану удалось сыграть на противоречиях между союзниками и добиться ухода оккупационных войск без единого выстрела. Снял бы шляпу перед персидской дипломатией. Но не ношу. Надо же было убедить Великобританию и СССР (Россию) в том, что сохранение независимости, территориальной целостности Ирана полностью отвечает их собственным интересам. К тому времени Великобритания и СССР (Россия) даже не были союзниками. К тому времени, а точнее 5 марта 1946 года Уинстон Черчилль в Вестминстерском колледже в Фултоне (США, штат Миссури) уже произнес свою знаменитую Фултонскую речь, которая дала старт «холодной войне».

Да, персы не вояки. Они не воюют, когда сопротивление бесполезно, когда война угрожает самому существованию нации и государства. Сражаться за свободу до последнего солдата, до самоуничтожения — это не про персов. Эта не нация героев, а государственников. Так было всегда. Капитуляция не является для них бесчестием. Вспомните Оруэлла: «Самый быстрый способ окончить войну — проиграть ее». Так персы поступали многократно, так как не считают капитуляцию концом света.

Таким образом, режиму аятолл необходимо справиться с двумя непростыми задачами. С одной стороны, необходимо продемонстрировать крутость, не уступить «самому Дьяволу» или же создать видимость достижения почетного для Ирана компромисса. Без этого ни как. Безоговорочная капитуляция перед Трампом это конец для нынешнего режима. От нее отвернутся даже самые стойкие консерваторы, не говоря уж о широких массах, которые и так недовольны своим бедственным положением. Ведь, в течение последних сорока лет народ терпел любые лишения ради веры и национальной гордости. И ради чего?! Чтобы сейчас уступить «самому Дьяволу»?!

С другой стороны, еще более важно не доводить дело до вооруженного противостояния, войны с США. В этом случае, нынешний режим уж точно рухнет. Не может Иран воевать с США. Силы, как выше отмечено, несопоставимы. Это вам не басня Крылова «Слон и Моська». Тут как Моська не сможешь долго утверждать, что «Вот то-то мне и духу придает, Что я, совсем без драки, Могу попасть в большие забияки». Этот слон долго терпеть не будет. Раздавит к чертовой матери. Вовремя надо уступить.

Возникает вопрос: на что же надеется тегеранский режим? Официальный Тегеран ведет игру на грани фола. Логика проста: ведь, при крайней неуступчивости позиции, даже мелкие уступки воспринимаются как большой компромисс. А это позволяет представить для внутренней аудитории достигнутую сделку как большую победу. Но и это не все…

В Тегеране надеяться, что Трамп не осмелиться на силовые действия. И дело даже не в том, что Палата Представителей запретила ему начинать войну с Ираном без согласия Конгресса. Этот запрет можно обойти. Можно даже создать условия, когда Конгресс потребует от президента решительных действий. Будучи бизнесменом ему по душе вести санкционные и торговые войны. Многовариантность развития ситуации не позволяет заранее определить конечный результат. Поэтому тут он чувствует себя как рыба в воде. Тут ситуацию всегда можно обыграть. С войной намного сложнее. Необходима политическая воля. Необходимо взять политическую ответственность на себя и расплачиваться за результат тут и сейчас, как говорится, не отходя от кассы. Это, безусловно, пугает Трампа. Он до сих пор не доводил дело до большой войны. Угрожал, пытался напугать, давить санкциями, но не воевать. В конце концов, даже северокорейского диктатора Ким Чен Ына назвал «хорошим парнем» и сейчас пытается с ним договориться.

Персы в совершенстве владеющие искусством дипломатии, безусловно, изучили черты характера Трампа. Поэтому предполагают, что рано или поздно президент США не выдержит напряжения и Вашингтон согласится на переговоры с Тегераном на относительно приемлемых для Ирана условиях.

Однако, политика угроз Трампа в конце концов может выставить США посмешищем в глазах мировой общественности. Ведь, нельзя бесконечно блефовать угрожая карой и создавая видимость воинственности. Если никого не покарать, то через некоторое время перестанут серьезно воспринимать ваши угрозы.

Кроме того, не надо забывать простую истину высказанную еще древнеримским историком Непотом Корнелием:«Мир создается войной». К сожалению, в современном мире мало что изменилось…