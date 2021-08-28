Признаться, мы уже давным-давно привыкли наблюдать за анти-тюркскими приступами среди представителей российского политического истеблишмента. Глядишь, то Жириновский начинает нести какую-то чушь про Азербайджан и Турцию, или какого–то политика вдруг начинают сводить с ума обширные территории Центральной Азии, особенно, Казахстана, на которых, по мнению российских политиков, может быть построена новая Оттоманская империя.

На днях очередь дошла до профессора Александра Дугина. Идеолог Кремля и автор концепции нового евразийства обрушился с резкой критикой в адрес Турции, обвинив ее в том, что якобы она строит новую Оттоманскую империю.

Странные умозаключения, учитывая, что Дугин раньше выступал за союз Ирана, Турции и России, и считал, что этот союз может вывести регион на новый уровень. Теперь же он обвиняет Турцию в строительстве новой империи. Тут дело не в характере Дугина, а в том, что Россия не привыкла сотрудничать с другими государствами на равных. В Кремле считают, что союз трех региональных государств может вывести именно Россию на новый уровень, что же касается двух остальных государств региона, они должны быть всего лишь ее сателлитами.

Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд учил, что поведение человека определяется опытом, приобретенным им в детстве. По этой причине не стоит ломать голову над парадоксами российского империализма. Начиная с Петра Первого сложилась своеобразная турецкая политика российской империи. Что касается Ирана, не стоит забывать, что часть Южного Кавказа было завоевана именно у Персии. Вот уже три столетия как три государства региона борются за то, чтобы превратить мусульманский регион – часть Южного Кавказа и Центральную Азию — в свою зону влияния.

Помнится, что после падения советской империи российские эксперты постоянно анализировали т.н. тюркскую полосу на новой карте региона. Остальные смотрели на это как на романтическую геополитическую мозаику. Но русских уже тогда тревожили возможные геополитические переустройства региона. Безусловно, на новой геополитической полосе новая Оттоманская империя не возникла, но рост турецкого влияния все же наблюдается.

Тут важным является такое обстоятельство, что турецкая полоса может оживиться не только благодаря этнокультурным ценностям, нет, этот регион имеет историко-геополитическое содержание. Да, речь идет об историческом шелковом пути. Не случайно, что теперь многое в этом регионе связывается именно этим фактором. Считается, что даже уход американских войск из Афганистана связан именно с геоэкономическими устремлениями региона. США хотят помещать Китаю в реализации исторического шелкового пути.

О России говорить не стоит. Американцы не являются абсолютными противниками шелкового пути, они лишь хотят, чтобы проект реализовался под их контролем. Про Россию же этого не скажешь. Россия является абсолютным противником шелкового пути, потому что обход существующих коммуникационных линий не в интересах России, это противоречит ее национальным интересам.

Но есть такая поговорка, что все неизбежное обязательно произойдет, т.е., чему быть, того не миновать. В Центральной Азии постепенно происходит пробуждение национального сознания. Происходит усиление этнического сознания и усиливаются тенденции этнической и культурной идентификации. В Кремле это понимают, и вовсе не случайно, что Москва изъявила желание стать наблюдателем в Тюркском Совете. Понять причину этого интереса к тюркскому миру не представляет особого труда. Достаточно посмотреть на политическую карту региона. В свое время, точнее после падения советской империи, россияне собирались строить союз трех славянских республик – России, Украины и Беларуси. Но этого не произошло. Вместе этого сложился союз России с тюркскими республиками. Поэтому россияне понимают, что они ездят на чужом коне, именно поэтому приступы анти-тюркизма не оставляет их…