Индия получит С-400 в 2025 году

Россия запустила в производство зенитные ракетные системы С-400 для Индии, контракт на поставку систем будет полностью исполнен в 2025 году. Об этом журналистам в понедельник рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов на авиасалоне Dubai Airshow 2019, сообщает ТАСС.

«Авансовый платеж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платеж есть. К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком. 2025 год — завершение исполнения контракта», — сказал Чемезов.