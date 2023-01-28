Генерал ВВС США Майк Минихан в служебной записке своим подчиненным выразил предположение, что Соединенные Штаты вступят в войну с Китаем через два года, сообщил телеканал NBC.

«Надеюсь, что я ошибаюсь. Интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», — приводит телеканал выдержку из документа. Подлинность служебной записки подтвердил один из представителей Транспортного командования ВВС США.

По мнению генерала, власти Китая могут воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году, чтобы провести операцию по установлению контроля над Тайванем.

Помимо этого, Минихан призвал подчиненных к концу февраля доложить о мерах по подготовке к боевым действиям с Китаем.