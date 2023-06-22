Один из двух последних газовых маршрутов, которые еще связывают Россию и Европу, может перестать работать через полтора года. Экспорт газа через Украину, весьма вероятно, прекратится, когда в конце 2024 г. истечет действующий пятилетний контракт, сказал Financial Times министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его мнению, шансы на его продление в ситуации вооруженного противостояния ничтожны: «Я реально не представляю, как это может быть сделано на двусторонней основе. Могу сказать, что мы готовим нашу [газотранспортную] систему к прекращению поставок».