Индия допустила возможность применения ядерного оружия со своей стороны

Индия до настоящего времени строго придерживалась политики «неприменения первой» имеющегося в ее арсенале ядерного оружия, однако изменится ли позиция страны по данному вопросу в будущем – «зависит от обстоятельств», заявил в пятницу глава минобороны южноазиатской республики Раджнатх Сингх.
«До сегодняшнего дня Индия твердо придерживалась принципа «неприменения первой» в том, что касается ядерного оружия. Что произойдет в будущем – зависит от обстоятельств», — сказал Сингх, комментируя возможность дальнейшей эскалации конфликта с соседним Пакистаном. Слова министра приводит телеканал NDTV.
По информации агентства ANI, вооруженные силы республики в бывшем штате Джамму и Кашмир приведены в состояние повышенной боевой готовности. Это связано с тем, что группировки, «поддерживаемые Пакистаном», по информации Нью-Дели, могут попытаться дестабилизировать ситуацию в регионе в ближайшее время.
Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.(РИА Новости)