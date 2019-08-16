Индия допустила возможность применения ядерного оружия со своей стороны

По информации агентства ANI, вооруженные силы республики в бывшем штате Джамму и Кашмир приведены в состояние повышенной боевой готовности. Это связано с тем, что группировки, «поддерживаемые Пакистаном», по информации Нью-Дели, могут попытаться дестабилизировать ситуацию в регионе в ближайшее время.