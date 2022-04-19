Министр иностранных дел России Сергей Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие. Судя по формулировке комментария МИД, такой вариант рассматривается.

Соответствующее заявление Лавров сделал в свежем интервью порталу India Today.

Журналист задала министру вопрос касательно применения ядерного оружия против Украины. На это МИД ответил: «На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений». Комментарий Лаврова означает, что в будущем РФ может выбрать другой сценарий.

Часть российских СМИ подали цитату министра иначе. Они написали, что Лавров сказал: «Только обычное вооружение». Однако издание «РИА Новости», которое транслировало интервью в прямом эфире, привело именно вышеупомянутое высказывание МИД.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал мир готовиться к ядерному удару, который может совершить Россия. Но по мнению военного эксперта Олега Жданова, РФ нет смысла применять тактическое ядерное оружие, ведь оно не изменит ситуацию на фронте. (unian.net)