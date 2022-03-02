В воскресенье российский лидер Владимир Путин объявил о решении перевести стратегические силы сдерживания, то есть ядерные силы, в особый режим боевого дежурства. В подобный режим вне учебных маневров ядерный потенциал России не переводился со времен завершения холодной войны.

Что означает этот «особый режим», и чем это грозит Украине и всему региону рядом с ней, то есть и самой России?

Как рассказал «Настоящему Времени» независимый военный эксперт Александр Алесин, «наиболее значимые компоненты российских сил ядерного сдерживания – это подвижные грунтовые ракетные комплексы типа «Ярс», которые, передвигаясь по территории России, могут с любой точки патрулирования нанести ядерный удар по заданной цели. Вторая важная компонента – это подводные лодки с баллистическими ядерными ракетами, которые тоже находятся на боевом дежурстве в заданных районах Мирового океана и тоже, в общем, приспособлены для того, чтобы ударить по потенциальному противнику. Ну и третья компонента – это бомбардировщики, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95М, которые несут на борту крылатые ракеты Х-55 дальностью 3500 километров и Х-102 дальностью более 5 тысяч километров.

Так вот, что изменилось: с началом операции в Украине все подвижные ракетные комплексы вышли на маршруты боевого патрулирования, то есть в обычном режиме часть из них отдыхала, проходила техническое обслуживание, остальные патрулировали. Теперь все комплексы «Ярс» ушли в леса на маршруты патрулирования, все технически готовые подводные лодки с ядерными ракетами вышли в океан в районы боевого дежурства».

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира и Business Insider, количество ядерных боеголовок в РФ – 7000.

По данным открытых источников, в составе ракетных войск РФ 68 тяжёлых ракет Р-36МУТТХ и Р-36М2 (SS-18), 72 ракеты УР-100НУТТХ (SS-19), 180 ракет РТ-2ПМ (SS-25) мобильного базирования, 50 ракет РТ-2ПМ2 (SS-27) шахтного базирования и 15 ракет РТ-2ПМ2 (SS-27) мобильного базирования.

По данным Международной комиссии по ядерному нераспространению и разоружению (ICNND) у России имеется около 2 тысяч тактических ядерных боеприпасов.

Итак, если допустить, что в своем безумии Путин дойдет до решения ударить (не дай Бог!) ядерным оружием по Украине, то есть ли среди вышеперечисленных такие ракеты, которые он способен запустить по крупным городам этой страны, надеясь при этом на то, что результат не заденет соседние страны и саму Россию? К каким физическим и экологическим последствиям для Украины способны привести такие удары?

Своим мнением по этим вопросам поделился с # Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— Первое, и оно же главное, это то что Россия уже полностью перешла все грани дозволенного. Обстрелы мирного населения Чернигова, Ахтырки, Харькова. Это уже тащит за собой череду дел про военные преступления. Недавние обстрелы показывают, что достаточно даже неядерного вооружения, чтобы устроить гуманитарную и экологическую катастрофу. Каждый день и каждую ночь украинские города подвергаются обстрелам.

К сожалению, не стоит отбрасывать и возможность применения даже ядерного оружия, тем более он им уже не раз угрожал. Потому опасаться применения ядерного оружия действительно стоит.

Что же касается средств доставки, то если говорить относительно Украины, это будут ракеты, пущенные из системы «Искандер». И это будет представлять из себя тактический ядерный удар. Вероятно, в местах где никак не удается добиться прорыва. Применение же более крупных носителей скорее всего невозможно.

По моему мнению, все это является пугалом по отношению к потенциальным действиям Запада. Но при этом, видя военные преступления, которые допускает Россия, действительно не стоит отрицать возможность удара. Тем более они уже угрожали ударами по ЧАЭС и ЗАЭС системами залпового огня, что также является военным преступлением.

Говорить о потенциальных последствиях всего этого страшно, даже если говорить только про возможные человеческие жертвы. Это будут не сотни тысяч, а миллионы в один момент. Эти города перестанут быть местом, пригодным для жизни. По моему мнению, в результате удара или его попытки всему мировому сообществу придется придумать, как разоружить Россию.