Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в 76-ю годовщину американской атомной бомбардировки японского города Нагасаки приветствовал стремление РФ и США к диалогу по контролю над вооружениями.

«Я приветствую убежденность Соединенных Штатов и Российской Федерации в том, что победителей в ядерной войне быть не может и ее нельзя допустить, — отметил генсек. — Я также приветствую их стремление к диалогу по контролю над вооружениями». Гутерриш поддержал «всех участников Договора о запрещении ядерного оружия», выразив надежду на то, что посредством диалога удастся «ужесточить нормы в отношении ядерных вооружений».

По словам генсека ООН, даже спустя 76 лет после бомбардировки Нагасаки мир продолжает «существовать в тени ядерного гриба». «Опасность применения ядерного оружия сейчас так же высока, как на пике холодной войны», — считает он.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. В момент взрыва погибли 70 тысяч жителей, город был практически стерт с лица Земли. За минувший год в Японии умерли около 3 тысяч человек, переживших американские атомные бомбардировки, а общее число жертв достигло 189 тыс.