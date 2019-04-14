«Игры дьявола»: Эльчин и Кямран Шахмардан удивили публику

Абсурд в трех эпизодах, сюрреализм, балет, разбросанные маски, летающие жуки и совершенно новые приемы на сцене – известному азербайджанскому режиссеру Кямрану Шахмардану сполна удалось удивить публику на премьере фильма — спектакля «Игры дьявола» в Азербайджанском государственном академическом русском драмтеатре.

Как сообщает #, премьера выдалась яркой: среди гостей в зале были известные гос, деятели культуры, министр культуры Афульфаз Караев, представители дипкорпусов. Ложе театра занял автор пьесы – народный писатель Эльчин с членами своей семьи.

Аншлаг в зале предвещал громкий успех спектакля, над которым работала международная команда профессионалов: Кямран Шахмардан, который, как известно, уже долгие годы живет и работает в Финляндии, художник по декорациям и костюмам Валерий Полуновский из Санкт-Петербурга, заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов, режиссер и клипмейкер Агиль М.Гулиев, хореограф Камилла Гусейнова.

Не менее звездный состав блистал и на сцене: народный артист Азербайджана Мабуд Магеррамов, заслуженная артистка Мелек Абасзаде, молодые звезды Русского драмтеатра Руфат Назаров, Теймур Рагимов, Заур Терегулов, Белла Сафина, Румия Агаева, и др.

Пьесы Эльчина отличаются индивидуальностью и актуальностью. Автор мастерски высмеивает человеческие недостатки и изъяны общества. Красной нитью в творчестве народного писателя проходит извечная тема добра и зла, и спектакль «Игры дьявола», отражая все эти аспекты, стал еще одним примером его успешной драматургии.

До начала премьеры Эльчин дал небольшое интервью представителям СМИ, отметив, что уже на протяжении долгих лет он тесно сотрудничает с Азербайджанским и Русским драмтеатрами, которые проявляют большой интерес к его пьесам.

«Игры дьявола» — это одно из моих последних произведений и первая театральная постановка пьесы в жанре абсурда. Талантливый режиссер Кямран Шахмардан прекрасно справился со своей задачей. Мы с ним уже не впервые сотрудничаем. Он также был постановщиком спектакля «Квартиранты ада», — сказал народный писатель.

В свою очередь, Шахмардан подчеркнул, что жанр абсурда – это новшество для азербайджанского театра:

«Мы много работали, много размышляли. Уверен, что постановка будет иметь большой успех», — заявил режиссер.

Спектакль открывает для зрителя новую страницу современного азербайджанского театра. На сцене, помимо основной сюжетной линии, раскрывающейся в трех эпизодах, был продемонстрирован необычный технический ход, позволяющий зрителю одновременно наблюдать за всем происходящим с помощью трансляции видео на экране в режиме реального времени.

Страсти по потерянному раю и обретенному аду, размышления на тему бытия, вопросы нравственности, лицемерие друзей — спектакль определенно дает пищу для размышлений.

Зрителю не удастся покинуть зал без эмоций, и, безусловно, это заслуга не только автора и создателей пьесы, но и актеров, которые смогли великолепно отразить весь спектр эмоций и суть этой новаторской постановки.