Поклонников джаза ждет сюрприз — в Баку пройдут концерты выдающихся азербайджанских музыкантов — Шаина Новрасли и Раина Султанова, к которым присоединится всемирно известный басист Джеймс Каммак , а также Арслан Новрасли и Геннадий Гасиев.

Как сообщили # организаторы, бакинцев ждут три концерта, которые пройдут 10, 13 и 16 июля в клубе Jazz at the Top.

Таким образом, Баку вновь погружается в джазовую атмосферу. Предстоящие концерты обещают стать взрывом, так как сплочение музыкантов такого высокого класса можно увидеть ни каждый день.

Американские джаз стандарты в исполнении знаменитых мировых музыкантов прозвучат в бакинском клубе, добавив драйв в летнее настроение любителей джаза нашего города.

Джейм Каммак более сорока лет играет на Бродвее, в лучших клубах Нью-Йорка и по всему миру с легендарным пианистом Ахмадом Джамалом.

Исполнитель ударных инструментов Геннадий Гасиев сотрудничал со многими известными азербайджанскими музыкантами, принимал участие в фестивалях Caspian Jazz and Blues — 2002 в Баку, İnternational Baku Jazz Festival, Kavkaz Jazz Festival в Тбилиси в 2015 и др.

Выступления Раина Султанова и Шаина Новрасли — всегда праздник для поклонников джазовой музыки. Музыканты с нетерпением ждут встречи с публикой, соскучившейся по концертам и атмосферным джазовым вечерам.