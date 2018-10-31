Игрок сборной Азербайджана: «Мне нужна игровая практика»

Связующая сборной Азербайджана по волейболу Кристина Ягубова рассказала о том, почему перешла в финский «Виести».
— Ваш переезд в Финляндию получился очень неожиданным. Как он произошел?
— Перед чемпионатом мира мне пришло предложение из «Виести». Я готовилась к мундиалю, поэтому не могла поехать туда сразу и сказала, что продолжу разговор после возвращения из Японии. В итоге согласилась.
— Были ли другие варианты?
— Да, был вариант с Румынией, но там все шло долго и без конкретики. У финнов все было четко и ясно.
— А «Азеррейл»?
— Конечно, я могла остаться в «Азеррейле», но выбрала «Виести», так как мне нужна игровая практика.
— Финляндия – одна из самых депрессивных стран мира. Как боретесь со скукой?
— Это действительно так. Тут не все не так весело, как в Баку. Но скучать особо времени нет, мы чуть ли не постоянно в разъездах. Смотрю сериалы и фильмы, много общаюсь с партнерами по команде.
— Вы выступали на своем первом чемпионате мира. Какие ощущения?
— Очень трудно передать словами эти чувства и эмоции. Одним словом – фантастические.
— Команда могла выступить лучше?
— Да, мне кажется, что не хватило опыта у молодых игроков. Многие команды очень сильно прибавили за последний год, если сравнивать с тем же чемпионатом Европы. Поэтому было трудно.