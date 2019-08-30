IAU100 NameExoWorlds: у азербайджанцев есть шанс присвоить имена планетам!

Международный астрономический союз (International Astronomical Union) в рамках празднования своего столетия второй раз за всю историю организует конкурс по присвоению имен планетам и звездам, вокруг которых они вращаются.

К глобальному мировому проекту под названием «IAU100 NameExoWorlds» уже присоединилось более 70 стран, в том числе и Азербайджан.

Рассказывая об этом в интервью #, директор Планетария «Туси-Бохм» Фамиль Мустафа отметил, что на этот раз участникам предлагается дать имена системам, состоящим из одной звезды и одной планеты, при этом каждой стране выделяется собственная система.

Азербайджану, к примеру, выделена система HD 152581, находящаяся в созвездии Ophiuchus и экзопланета HD 152581b, открытая в 2011 году и являющаяся газовым гигантом у звезды HD 152581.

«Одобренные имена не заменят традиционные научные обозначения, но будут признаны Международным астрономическим союзом в качестве полноправных названий объектов, и будут опубликованы в этом качестве с указанием авторства», — почеркнул Ф.Мустафа.

По его словам, эти названия затем могут использоваться всеми желающими без каких-либо ограничений наряду с научными обозначениями или вместо них.

Официальные права на проведение конкурса в Азербайджане принадлежат Шамахинской Астрофизической Обсерватории НАНА, Планетарию Туси-Бохм и Азербайджанскому Астрономическому Бюро МАС.

Азербайджанский национальный комитет конкурса IAU100 NameExoWorlds уже приступил к своей работе. В его состав вошли известные ученые, профессора, журналисты, в том числе представитель газеты #.

Комитет возглавил директор Шамахинской Астрофизической Обсерватории Намик Джалилов. Заявки от конкурсантов будут приниматься до октября включительно, а результаты будут оглашены в декабре.

По итогам голосования национальный комитет передаст вариант-победитель, два резервных варианта и все результаты голосования в руководящий комитет IAU100 NameExoWorlds для утверждения.

Подавать заявки могут как частные лица, так и организации. Условия подробно изложены на сайте IAU.

Помимо личной информации, в заявке следует указать предлагаемое имя для звезды и планеты и обосновать свой выбор. При этом имена для звезды и планеты должны даваться в латинской транскрипции.

Предлагаемые имена могут принадлежать объектам, людям или местностям, имеющим большое и долговременное культурное, историческое или географическое значение, заслуживающее увековечивания в имени небесного объекта.

Хотя это и необязательно, имена могут быть тематически связаны с небом, астрономией, созвездием, в котором находится система.

Предлагать следует сразу два имени — для экзопланеты и для родительской звезды, которые должны быть связаны общей темой. Кроме того, в заявку включается краткое описание темы, логически связывающей предлагаемые имена.

Президент Международного астрономического союза Дебора Элмигрин назвала проект IAU100 NameExoWorlds «захватывающей инициативой», и заявила, она, наряду с поощрением творческой миссии и глобальной гражданственности, призывает всех людей в мире задуматься о единстве во Вселенной и напоминает, что мы все находимся под единым небом.