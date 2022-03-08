Сегодня наш друг Украина лицом к лицу столкнулась с величайшим вызовом. Российская Федерация беспощадно бомбит украинские города, убивает детей, женщин и стариков, держит под прицелом мирных жителей, сжигает детские сады и школы. Путинский режим проводит широкомасштабные военные операции, чтобы удовлетворить свои империалистические устремления, навязать сферы влияния миру, он хочет восстановить империю зла в виде видоизмененного Советского Союза и лишить соседние народы возможности быть успешными и счастливыми. Мы лучше всех понимаем эту сложную ситуацию, ведь в 2008 году Грузия, грузинский народ и грузинская армия стояли на страже свободы.

Сегодня в Украине решается, каким будет мир в ближайшие десятилетия – раем мира, демократии и развития или ареной зла, насилия и диктатуры. В авангарде этой борьбы ценностей находятся президент Владимир Зеленский и героизм украинского народа.

Эта самоотверженная борьба президента Зеленского и украинского народа также является борьбой за свободу и территориальную целостность Грузии, борьбой за мир и безопасность наших детей. Победа Украины – это победа Грузии. Сегодня будущее нашей страны зависит от мужества, принципиальности и непоколебимости президента Украины и его команды – от этого будет зависеть, будем ли мы сильным, безопасным, свободным государством или отсталой территорией под протекторатом России.

Все признают, что сегодня президент Зеленский – лидер цивилизованного мира, символ свободы и борьбы, пример мужества и веры. Граждане Грузии единодушны в том, что его заслуги перед Грузией и грузинским народом неоценимы. Со своей стороны мы должны предложить свою безоговорочную поддержку и активные действия, чтобы поддержать его и героизм украинского народа. Именно поэтому мы призываем президента Зурабишвили от имени граждан Грузии присвоить президенту Украины Владимиру Зеленскому звание Национального героя Грузии. /gordonua.com/