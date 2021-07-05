Свадебные фотосессии давно уже стали важным атрибутом самого счастливого дня в жизни каждой влюбленной пары. Эпидемиологическая ситуация, наконец, позволила азербайджанским парам проводить свадебные церемонии, чем воспользовались уже очень многие молодые люди.

Излюбленными местами для фотосессий в Баку для многих по-прежнему остаются бульвар, Девичья башня, Нагорный парк. Из новых локаций наибольшую популярность приобрела территория Центра Гейдара Алиева, Парк любви и др.

Но некоторые пары всегда стремятся к большему, желая превратить свою свадебную фотосессию в особенное событие. И тут на помощь приходят некоторые музеи, которые на коммерческой основе организовывают для влюбленных съемку в стенах выставочных залов и в самых красивых комнатах.

Недавно такую возможность всем желающим предоставил и Азербайджанский национальный музей ковра, пригласив новобрачных сделать фотосессию на фоне знаменитых произведений искусства.

Как сообщили # в музее, пары могут запечатлеть эмоции своего самого счастливого дня на фоне уникальных ковров XVII века, в орнаментах которых скрыты талисманы семейного благополучия.

«Сфотографироваться с ними — на счастье!», — отметили сотрудники музея.

Тем парам, которые хотят придать своей фотосессии оттенок винтажности в национальном духе, предложено запечатлеть мгновения своего счастья в неповторимом интерьере Карабахской комнаты музея.

Стоимость свадебной фотосессии и видеосета в Музее ковра составляет 100 манатов.

Еще одно излюбленное место для того, чтобы запечатлеть свой счастливый день –Национальный музей истории Азербайджана, в отличие от Музея ковра, уже не первый год предоставляет бакинцам возможность окунуться в атмосферу роскоши и провести свадебную фотосессию в одном из красивейших залов – Восточном.

Это один из двух крупнейших залов дворца, сочетающий в себе древние восточные орнаменты и выделяющийся своей красотой и великолепием. Здесь проходили приемы, официальные совещания и торжественные церемонии. Зал оформлен с особым вкусом, двери были сделаны из ореха, бука и груши. Здесь установлены стол с ажурным узором, стулья, кресла и т. д. На потолке зала написаны аяты из Корана. На эти надписи и украшения было израсходовано 9 килограммов золота.

Огромные лампы и бра на зеркалах не только освещают зал, но и подчеркивают его красоту. Инициалы Гаджи Зейналабдина Тагиева написаны арабскими буквами на оконных стеклах. Шестиконечная звезда, которая находится в различных частях зала и широко используется в мусульманской архитектуре, имеет форму кольца Пророка Соломона. Считается, что она защищает человека от злых помыслов. Колонные арки наверху придают особую красоту великолепному Восточному залу.

Как рассказали # в Музее истории, новобрачные также очень любят фотографироваться у главной лестницы музея, имеющей свое великолепие и величие. Стандартная свадебная фотосессия в стенах Музея истории длится не более часа и стоит 300 манатов.