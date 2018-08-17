Хочу быть пророссийским, но не могу

Обширные размеры империи — предпосылка для деспотического правления.

Шарль Монтескье

Статья четвертая, часть первая

Сразу хочу отметить, что серию статей, посвященных месту России в современном мире пишу в течении последних нескольких месяцев. Эту последнюю статью серии начал писать еще в прошлом месяце. То есть, ее не стоит расценивать в качестве ответа на некоторые последние публикации. Тем более что она была заранее анонсирована.

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В сентябре 2017 года председатель комитета Милли меджлиса Али Гусейнли на конференции «Ось Москва-Баку» выступил, я бы сказал, с шокирующим заявлением: «Сегодняшняя конференция — уникальный формат, когда патриоты России и Азербайджана объединяют свои усилия для решения общих задач».

Скорее всего, господин Гусейнли считает себя патриотом. Охотно верю, что он на самом деле таковым является. Шокирует другое. А точнее заставляет задаться вопросом: могут ли азербайджанские патриоты найти точки соприкосновения со своими российскими «собратьями»? При этом стоит отметить, что подобная позиция в последнее время широко пропагандируется некоторыми СМИ и по большой части со стороны проправительственных патриотов разного ранга.

Меня многие считают русофобом. Ну, какой я русофоб?! Наоборот, я хотел бы стать убежденным русофилом. И дело не в том, что в течение 30 лет пишу большинство своих статей на русском. Это не показатель. Даже закоренелый русофоб может прекрасно владеть русским языком. А я все еще учусь…

Все намного проще. Только полный идиот может быть против налаживания добрососедских отношений с соседним государством, занимающим одну шестую часть суши нашего земного шара, к тому же владеющим ядерным оружием. Кроме того, Россия это огромный рынок, как для наших товаров, так и инвестиций. Особенно с учетом, неисчерпаемых природных ресурсов Россия всегда будет нуждаться в больших и малых иностранных инвестициях, трудовых мигрантах. И наконец, не секрет, что в существующих геополитических реалиях вряд ли удастся добиться прорыва в урегулировании карабахского конфликта без согласия Кремля, если конечно не удастся нейтрализовать влияние России в нашем регионе.

Некоторые российские, да и азербайджанские эксперты в качестве весомого аргумента в пользу сближения отмечают высокий уровень доверительных отношений между президентами России и Азербайджана. Это очень важный фактор, но не определяющий. В конце концов, вечных правителей не бывает, а вот интересы остаются.

Таким образом, на первый взгляд, все мы просто обязаны «любить» Россию, по той простой причине, что это нам выгодно. Может быть на самом деле, стоит войти, как предлагают некоторые эксперты и политологи «в путинское НАТО» — ОДКБ и «путинский Евросоюз» — Евразийский Союз?! Например, тот же Гусейнли буквально на днях предложил рассмотреть вопрос о членстве Азербайджана в ОДКБ.

По крайней мере, стоит открыть серьезные общественные дискуссии по этому вопросу. Речь естественно не об ОДКБ, а в целом о характере азербайджано-российских отношений.

ПОЧЕМУ ЖЕ Я ПОЛНЫЙ «ИДИОТ»

Начну со старого анекдота:«Купили немцы «АвтоВАЗ» и решили выпускать «Мерседесы». Завезли свое дорогое оборудование, проверили чертежи, запустили конвейер. На выходе — «Жигули». Немцы в панике разогнали всех русских рабочих, завезли своих. Пробуют снова — опять «Жигули». Еще одна попытка — тщетно.

Рядом, на бугорке у завода, стоят бывший генеральный директор и главный конструктор. Матерый инженер, затягиваясь сигаретой, подталкивает начальничка в бок и с улыбкой отмечает: «Я же говорил, что место проклятое, а ты все: руки из…, руки из…».

Пока еще не ясно, но ощущение, что англо-саксы наступили на те же грабли, что и 100 лет назад — решили, что развалив Империю (на тот момент это была РИ), они не получат на старом месте другую Империю. Одним словом, это место «проклято», тут всегда будет вырастать Российская Империя.

Проблема не в моем восприятии России. Проблема в восприятии самой Россией всех нас, так называемых, новых независимых государств, то есть, бывших колоний Российской империи. Путин в своем программном выступлении на Манеже накануне президентских выборов заявил буквально следующее: «После развала СССР Россия, которая в советское время называлась Советским Союзом, – за границей её так и называли, Советская Россия, – если говорить о наших национальных границах, утратила 23,8 процента территории, 48,5 процента населения, 41 процент валового общественного продукта, 39,4 процента промышленного потенциала (я обращаю внимание, почти половину), 44,6 процента военного потенциала в связи с разделом Вооружённых Сил СССР между бывшими союзными республиками».

То есть, со слов президента РФ получается, что Россия потеряла почти 24 процента собственных территорий, особо отмечу, что «собственных территорий», а не колоний. А терять то, что свое несправедливо. Значит необходимо восстановить справедливость. Тем более, что «развал СССР самая большая геополитическая трагедия ХХI века». Это тоже слова Путина.

Еще в 2008 году Путин заявил, что независимая Украина – это нонсенс. Политико-идеологические корни трагедии, которая произошла в 2014 году надо искать в этом заявлении президента. Одним словом, существование независимого Азербайджана, Армении, Грузии и так далее – это нонсенс с точки зрения Путина. Такова логика его выступления.

По большому счету ничего нового не происходит. Все старо как наш мир. В свое время Йозеф Алоиз Шумпетер австрийский и американский экономист, политолог, социолог охарактеризовал внешнюю политику Римской империи следующим образом: «Политикой Рима провозглашалось стремление к миру, но Рим неизменно вовлекался в войны, постоянно готовился к войне, проводил политику вмешательств и интервенций. Не было такого угла в мире, где какие-либо интересы Рима не оказались под мнимой или действительной угрозой. Если это были не интересы самого Рима, то значит его союзников. А если в этой точке мира не было союзников Рима, то их придумывали. Война всегда облачалась флером законности. Рим всегда был атакован злобными соседями, всегда боролся за выживание. Весь мир был населен толпами врагов, и это была очевидная обязанность Рима защититься от их бесспорно агрессивных замыслов». Замените «Рим» на «Россию». Ничего не изменится. Никто и не заметит подмены.

Так в 2008 году крошечная Грузия стала угрозой миру, а в 2014-м Украина, еще раньше Молдова, Азербайджан и Армения поочередно, в зависимости от внешнеполитической ориентации в каждом конкретном историческом отрезке. По той же причине временами «достается» государствам Средней Азии. В Москве вдруг вспоминают, что там, по сути, правят средневековые тираны. А все остальное время истинные демократы. Время от времени даже Лукашенко оказывается под огнем критики за то, что «поглядывает» на Запад. Как говорится, «сколько волка не корми…».

С Украиной, да и с Азербайджаном особые счеты. Начну с Украины. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл недавно выразил сожаление по поводу того, что в День крещения Руси не сможет провести службу в Киево-Печерской лавре. Об этом он сказал в интервью украинскому телеканалу «Интер».

«Единственное, о чём я сегодня сожалею, это о том, что я не могу приезжать по известным причинам в Киев и совершать богослужения в Киево-Печерской лавре. Но очень надеюсь, что эти времена пройдут, и мы снова сможем все вместе помолиться у этой великой общерусской святыни», — цитирует ТАСС патриарха.

По его словам, богослужения в лавре всегда проходили для него совершенно особенно.

«Я, во-первых, чувствовал свою сопричастность к этой великой тысячелетней истории. Я понимал, в каком месте мы совершаем литургию — том самом, где воссияла вера православная для всей Руси, в Киеве — матери городов русских, в Киево-Печерской лавре на берегу Днепра»,- заявил патриарх Кирилл.

Некоторые спросят: при чем тут 1030-летие Крещения Руси?! Да, все очень просто. Если существует независимая Украина, то получается, что 1030 лет назад никакого Крещения Руси не было. Ведь это было в Киеве на берегу Днепра. Но и это не все.

Если Киев столица независимой Украины, то не было и «Киевской Руси». Тогда историю Руси придется начинать с развала монголо-татарской империи. Возникают серьезные проблемы с исторической, национально-этнической самоидентификацией русских.

Ведь, не случайно, патриарх Кирилл в одном интервью несколько раз называет Киев «матерью русских городов». А где же Украина и украинцы?! Их просто нет. И одновременно в сознание русских внедряется мысль: то, что Киев, то есть, «мать городов русских» сегодня столица независимой Украины — это историческая несправедливость. И после этого господин Гундяев (в миру патриарх Кирилл и есть Влади́мир Миха́йлович Гундя́ев) сокрушается по поводу того, что украинцы не хотят принять его в качестве пастыря.

Теория «Москва — Третий Рим» послужила смысловой основой мессианских представлений о роли и значении России, которые сложились в период возвышения Московского княжества. Московские великие князья (притязавшие начиная с Иоанна III на царский титул) полагались преемниками римских и византийских императоров.

До XV века Россия считала себя покорною дочерью Константинопольского (Вселенского) патриарха, а в византийском императоре видела верховного блюстителя общественной правды. Константинополь стал в глазах русских как бы вторым Римом. Однако, с падением Константинополя в 1453 году Византийская империя прекратила свое существование. Появилась новая империя – Османская, то есть, тюркская со столицей под названием Стамбул.

Тут необходимо отметить, что первым правителем «Киевской Руси», официально принявшим христианство византийского обряда, стала княгиня Ольга (по наиболее аргументированной версии, в 957 году, хотя предлагаются и другие даты). Проще говоря, Ольга, а за ней все «русские», по версии российской исторической науки, получили крещения от Византии.

И дело не только в том, что сегодня Москва претендует на признание в качестве всемирной столицы всего православного мира, так как самой Византии больше нет. Если б было все так просто, это бы нас не касалось. Во-первых, общественная мысль в целом убеждена в том, что освобождение священной Византии от «неверных» также является исторической миссией России.

Во-вторых, независимо от того, как они сегодня называются, речь идет о столкновении двух соседствующих континентальных империй – России и Турции. Две соседствующие, притом, склонные к расширению империи не могут дружить. Точно также как в волчьей стае одновременно не может быть двух вожаков. А Азербайджан объективно является частью этого столкновения.

Уверен, что Путин прекрасно осознает разницу между метрополией и колониями. Он хорошо образованный человек. Однако, «не замечает» эту разницу. А если быть более точным, ему не выгодно замечать эту разницу. О причинах поговорим ниже. А пока просто констатация: ни один азербайджанский патриот в принципе не может быть пророссийским или же русофилом. Если конечно он на самом деле является патриотом, для которого независимость азербайджанского государства является абсолютной ценностью. Ведь, в путинской версии нас просто нет, все мы, как модно сегодня говорить, «государства-фейки».

(Продолжение следует)

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