Хантер защитил чемпионский титул WBA, нокаутировав Мальдонадо

Американский супертяжеловес Майкл Хантер защитил WBA International, победив бразильца Фабио Мальдонадо в рамках вечера бокса в Оксон-Хилле (Мэриленд, США).

Поединок был завершен во втором раунде после того, как Хантер отправил соперника дважды в нокдаун.

Стоит отметить, что это стало первым досрочным поражением Мальдонадо. За последние полгода бывший боец UFC потерпел поражение дважды, но оба они были нанесены ему решением судей, пишет korrespondent.net.

Хантер одержал свою 17-ю победу в карьере при одном поражении.

Ранее американец заявил, что готов встретиться в ринге с чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа.