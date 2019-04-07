«Хафтар не в состоянии взять всю страну под свой контроль»

Ливийская национальная армия (ЛНА), которую поддерживает российская ЧВК Вагнера, начала в четверг поход на Триполи, ранее объявив о переброске сил в западный регион, на который распространяется власть признанного мировым сообществом и заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

«Сегодня мы завершаем наше триумфальное шествие, путь борьбы и сражений, сегодня мы откликнулись на призыв народа в нашей дорогой столице, как и обещали, — сказал фельдмаршал Халифа Хафтар в аудио обращении, которое демонстрировалось арабскими телеканалами. — …Сегодня мы выбьем землю из-под ног угнетателей, которые сеяли зло и несправедливость в нашей стране — пробил час, и пришло время, чтобы войти в столицу». Так он обратился к группировкам, заложниками которых, по его мнению, стали Сарадж и подконтрольные ему властные структуры.

Фельдмаршал гарантировал сохранность всем, кто «поднимет белый флаг», и призвал войска применять силу только против тех, кто «ищет конфронтации и кровопролития». Хафтар также подчеркнул, что безопасность «иностранных гостей разных национальностей, ливийских граждан и их имущества, объектов инфраструктуры столицы лежит на плечах армии».

Комментируя # ситуацию, эксперт по Ближнему Востоку Леонид Исаев, сказал, что есть много месторождений, которые находятся на Западе Ливии, и они не под контролем Хафтара, к тому же там вопрос не только в контролировании, но и в транспортировке энергоресурсов.

«Для того, чтобы продавать нефть нужно международное признание. Кроме того там есть контракты с итальянскими и французскими компаниями», — сказал он.

Говоря о возможном контроле войск Хафтара над всей страной, эксперт не думает, что последний в состоянии взять всю страну под свой контроль.

«Да. Хафтар имеет наиболее сильную армию, но у него недостаточно военных ресурсов, чтобы все контролировать. Вопрос даже не в том, что сможет ли он захватить, вопрос в том, сможет ли он удержать? Допустим, он захватит Триполи, но вопрос, сможет ли удержать, и пока он захватит Триполи, не потеряет ли он то, что захватил на юге. Потому что еще остаются бригады Мисурата, бригады Зиндан, Сарадж с лояльными ему военизированными группировками и со стороны правоохранительных органов. Это достаточно боеспособные силы, которые могут сдать какие-то территории, но на других территориях, они пользуются поддержкой населения и Хафтару там будет очень сложно удержаться», — отмечает эксперт.

По его словам, другой важный момент заключается в том, что Хафтар с его армией тоже испытывают внутренние проблемы.

«Потому что там помимо лояльных ему ливийцев есть и наемники и исламисты, которые поддерживаются Эмиратами и Саудовской Аравией. Они все едины, пока есть общий враг. Исламисты с Хафтаром в общем блоке ужиться не смогут, а вопрос наемников – это вопрос финансов. На них невозможно опираться, когда ты строишь новую политическую систему в стране», — подчеркнул он.

Исаев также подчеркнул, что Хафтару нужно и международное признание, а без него ничего не добиться.

«Он не хочет быть каким-то Башаром Асадом, с которым никто не хочет иметь никаких дел. Причем нужно признание со стороны ЕС – это главный партнер Ливии. Поэтому он заинтересован в проведении второго этапа конференции по Ливии, которая назначена на ближайшее время. Это попытка выйти с более сильными позициями на конференцию, чтобы у него было некое право диктовать свои условия как сильной стороне, но я думаю, что ему тоже нужны договоренности, а это дележ власти, но и быть единственным и не признанным он тоже не хочет», — резюмировал он.