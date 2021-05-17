Эрдоган заявил, что в Турции удалось взять под контроль эпидемию коронавируса

Власти Турции сумели вновь взять под контроль распространение коронавируса благодаря введенному ранее полному локдауну. С таким утверждением выступил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы в значительной степени смогли взять под контроль пандемию благодаря полному локдауну, который мы ввели в течение месяца рамадан. На заседании кабинета министров мы также обсудили второй этап постепенных шагов по нормализации ситуации в стране, который начнется после 1 июня», — сказал он на пресс-конференции в Анкаре.

По словам Эрдогана, Турция также «ускоряет процесс вакцинации». «Мы стараемся как можно скорее привить все группы риска, особенно наших учителей», — отметил президент.

Он также выразил надежду, что в республике более не понадобятся «серьезные ограничительные меры» для борьбы с коронавирусом.

В понедельник в Турции завершился полный локдаун, введенный 29 апреля властями Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса, и начался так называемый процесс нормализации. В его рамках снимаются некоторые из ранее введенных ограничений. Согласно распространенному министерством внутренних дел циркуляру, с понедельника комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00. Разрешаются междугородные поездки, кроме периода действия комендантского часа. Торговые центры будут работать только в будние дни с 10:00 до 20:00. Рестораны продолжат работать только навынос и в режиме доставки. Эти меры будут действовать до 1 июня.

В МВД подчеркнули, что под действие комендантского часа не подпадают только иностранцы, приехавшие на кратковременный срок с туристической целью. Остальные иностранные граждане, имеющие вид на жительство и не находящиеся в Турции в рамках туристической поездки, должны соблюдать действующие ограничения. (ТАССe)