Демократы в США за год привели внешнюю политику страны к такому состоянию, что Россия может взять под контроль Украину, а Китай угрожает Тайваню. С таким утверждением в субботу бывший президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас).

«То, что [президент США Джо] Байден, и [спикер Палаты представителей Нэнси] Пелоси, и [лидер демократического большинства в Сенате Чак] Шумер сделали с этой страной — это фиглярство высшей пробы, — сказал Трамп. — Инфляция взлетела, цены на бензин растут, цепочки поставок рассыпаются. Вы можете поверить в то, что происходит? Ничего купить нельзя, полки пустые. Я написал книгу, но ее не могут больше публиковать: нет бумаги и чернил. Кстати, купите ее, вам понравится».

«Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошел к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину. Вы можете в это поверить?» — обратился Трамп к участникам митинга.