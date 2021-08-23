До сих пор подписано столько документов, проведено столько совместных военных учений, что страны гуамовской тройки можно, как минимум, назвать формальными членами НАТО.

Но известная статья о защите суверенитета и территориальной целостности стран членов НАТО на формальных членов, к сожалению, не распространяется, поэтому какими бы тесными не были отношения Украины, Грузии и Молдовы с Альянсом, все равно, их членами не назовешь, в лучшем случае, эти страны можно обозначить, как близких партнеров.

Но нас удивляет другое обстоятельство. НАТО из-за конфликтов пока не принимает в свои ряды Грузию и Украину. Но его не останавливает стремление взять под контроль Азовское и Черное моря. Русских уже тревожит такой момент, что НАТО вытесняет их из Северного моря, теперь же начинает это делать в Азовском и Черном морях.

Поэтому невольно напрашивается резонный вопрос: неужели решать конфликты на территории Грузии и Украины сложнее, чем взять под контроль два моря?

О принятии Грузии и Украины в члены НАТО написаны, наверное, десятки тысячи статей. В конце прошлой недели, когда Россию посетил канцлер Германии Ангела Меркель, мы решили, что не помешает, если мы напишем еще одну. Визит Меркель можно считать прощальным, потому что в конце сентября завершается срок ее пребывания у власти, т.к. Меркель больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.

Но канцлер Меркель недавно побывала в России. Что же происходит? Неужели Меркель не может попрощаться с Россией, с которой ее связывают весьма сомнительные отношения? Трудно сказать. Как правило, уходящие политики думают о преемственности своей политики. Но политика Меркель более, чем сомнительна, чтобы ее повторили.

Пока сугубо геополитические нюансы оставим в стороне. Возьмем дело Алексея Навального.

Ведь он лечился в Германии. Но, как только вернулся назад, его сразу же арестовали. Германия никогда не отличалась поддержкой демократии в других частях света. Но нельзя быть такой равнодушной: в иной раз они говорят об общеевропейских ценностях, теперь же человека арестовали ни за что, но мировое сообщество упорно молчит.

Что касается членства в НАТО, фамилия Меркель в этом деле также проходит черным шрифтом. Конечно, Украине мешает и Венгрия, т.к. между ними существует небольшое территориальное разногласие. Поддержка Германии была бы весьма ощутимой, но она ее не проявляет.

Многие сравнивают Меркель с Маргарет Тэтчер. Но давайте не будем торопиться с выводами – «железная леди» получила это прозвище неслучайно. Она вместе с Рейганом поставила на колени коммунистическую империю. Меркель же поддерживает Путина.

Конечно, можно сказать, что времена холодной войны прошли. Россия уже не СССР. Она не является носителем какой-то глобальной альтернативной идеологии.

Все это правда. Но частично. Дело в том, что Москва продолжает свою агрессивную политику. В иной раз, наверное, Грузия и Украина не так стремились бы в НАТО. Их принуждает к этому агрессивная политика Москвы.

Но в русской политике, как и в языке, нет правил, есть одни исключения. Ее в лучшем случае можно назвать боем без правил.

«Пусть нас боятся!» — так говорят даже самые умеренные российские политологи. Но боязнь также сплачивает страны и людей – по этой причине, не надо удивляться тому, что название России встречается в списке потенциальных угроз…