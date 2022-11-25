Как известно, в ответ на жестокий теракт в центре Стамбула Турция начала широкомасштабную антитеррористическую операцию против баз и укрытий боевиков курдских организаций в соседних Сирии и Ираке.

«Мы нанесли удары и ликвидировали 12 гнезд террористов в Кобани. Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», — заявил президент Эрдоган.

«Мы не обсуждали вопрос проведения операции ни с уважаемым президентом США [Джо] Байденом, ни с уважаемым [президентом РФ Владимиром] Путиным. И Байден, и Путин знают, что мы способны проводить такие операции, как мы говорим, в любое время», — сказал Эрдоган.

Отметим, что в ходе воздушного этапа операции «Коготь-меч» на севере Ирака и Сирии было задействовано свыше 50 самолетов и 20 беспилотников.

При этом из уст представителей руководства страны уже прозвучали обещания, что эта операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист.

Войсковая операция, безусловно, приведет к существенному уменьшению потенциала курдских террористических групп, которые проводят свои атаки на территории Турции и разжигают там сепаратистские настроения. Но удастся ли таким путем искоренить курдский терроризм окончательно? Чего на самом деле удастся достичь Турции в ходе нынешней войсковой операции? И сколько времени она может продлиться?

Как заявил #, комментируя эту тему, директор киевского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, курдский вопрос, несомненно, имеет много граней, и в свое время Эрдоган тоже пытался его решить. Путем поиска взамен националистических общих идентичностей, то есть как формат замены национализма исламизмом. Это не очень получилось, и с этой ситуацией у Эрдогана есть определенные проблемы. Все его прошлые намерения решить курдский вопрос путем компромисса сегодня выглядят, конечно, идеалистическими.

«Вторая проблема связана непосредственно с сирийцами, и мы знаем, что сирийский вопрос в Турции является одним из ключевых и значимых для победы Эрдогана на президентских выборах следующего года. Чем больше сирийцев остается в Турции, тем меньше шансов у Эрдогана победить. Поэтому для него важно сейчас не просто взять под контроль северные территории, но и произвести в максимально быстрые сроки переселение большей части сирийцев на эти территории.

Третий момент связан с самой операцией. Она откладывалась с 2019 года и сейчас появился уникальный шанс ее реализовать. И мне кажется, что Эрдоган имеет все возможности это сделать. Исходя из заявлений, из намерений и собственно действий, есть большие шансы, что начнется не только наземная операция, но будут реализованы в полной мере те планы, которые предполагались на 2019 год.

Может ли таким путем быть разрешен курдский вопрос? Нет, потому что это вопрос национализма, а турки могут предложить курдам только интеграцию, и судя по реакции курдов, их это не устраивает.

Что касается длительности операции, тут многое зависит от того, смогут ли турецкие войска взять под контроль Кобани – этот курдский крепкий орешек, который не дался в свое время ИГИЛ, и от того, какой будет реакция ЕС и США на эту операцию. Пока что там нет окончательного решения, но судя по всему, оно будет негативным», — рассказал эксперт.

Эрдоган, конечно, может игнорировать это, учитывая, что и Иран, и Россия пока молчат, отметил директор центра. «Предполагаю, что они молчат не зря. Для Ирана сейчас ослабление курдского движения является выгодным, но мне кажется, что этот вопрос в ближайшее время может приобрести еще большее влияние с учетом событий, которые происходят в самом Иране.

Я не берусь делать какие-то прогнозы и ставить какие-то сроки, и считаю, что это в общем бесперспективно, но мне кажется, что сейчас, взвесив все за и против, Эрдоган, несомненно, для решения основной задачи – победы на выборах, попытается максимально реализовать цели, которые были заявлены во время этой операции, и, конечно, террористический акт тут скорее предлог», — заключил И.Семиволос.