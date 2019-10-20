Губернатор Киевской области подал в отставку

Губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян заявил в воскресенье, что уходит в отставку.

О своей отставке глава Киевской областной государственной администрации сообщил в Facebook.

О том, почему он хочет уволиться, Бно-Айриян не сообщил, однако в пост с фотографией заявления об увольнении он добавил цитату из произведения «Сад Гефсиманский». В ней говорится, что «лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды — морально и физически».

Напомним, Бно-Айрияна назначил на должность губернатора Киевской области президент Украины Владимир Зеленский в начале июля этого года. До того, как стать главой Киевской области, Бно-Айриян был заместителем директора национальной энергетической компании «Укрэнерго» и директором департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности. Он также работал ответственным секретарем Совета экспортеров при МИД Украины.

Ранее, в конце сентября, о своей отставке попросил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Он пояснил, что уходит с этой должности из-за того, что не хочет участвовать в «подковерных играх», пишет ТАСС. Данилюк также отметил негативное влияние на Зеленского его окружения. Зеленский назначил Данилюка на эту должность в конце мая этого года.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский уволил также начальника управления государственной охраны Алексея Оцерклевича и назначил на этот пост Сергея Рудя (aif.ru)