Губернатор Киевской области подал в отставку

Губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян заявил в воскресенье, что уходит в отставку.
О своей отставке глава Киевской областной государственной администрации сообщил в Facebook.
Напомним, Бно-Айрияна назначил на должность губернатора Киевской области президент Украины Владимир Зеленский в начале июля этого года. До того, как стать главой Киевской области, Бно-Айриян был заместителем директора национальной энергетической компании «Укрэнерго» и директором департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности. Он также работал ответственным секретарем Совета экспортеров при МИД Украины.
Ранее, в конце сентября, о своей отставке попросил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Он пояснил, что уходит с этой должности из-за того, что не хочет участвовать в «подковерных играх», пишет ТАСС. Данилюк также отметил негативное влияние на Зеленского его окружения. Зеленский назначил Данилюка на эту должность в конце мая этого года.
16 октября президент Украины Владимир Зеленский уволил также начальника управления государственной охраны Алексея Оцерклевича и назначил на этот пост Сергея Рудя (aif.ru)